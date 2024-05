¡La Casa de los Famosos a Venezuela! “El show de los Famosos Táchira”, es un nuevo proyecto que llega a la ciudad de San Cristóbal envolviéndola en una ola de entretenimiento y diversión.

El programa inspirado en “La Casa de los Famosos”, franquicia que ha revolucionado al mundo entero.

Daglerson Gómez, uno de los productores del reality show, ha compartido que el concepto del programa es reunir a los influencers más destacados de la región para convivir en una locación única de la ciudad.

La Casa de los Famosos en Táchira

“Las personas tendrán que convivir en una conocida locación muy especial de la ciudad de San Cristóbal de donde no podrán salir”.

En este proyecto, participarán algunos de los nombres más destacados de la región, incluyendo al humorista Alejo Locuras, a las modelos Angeles Moreno y Lorena Vargas, y al maquillador Jhon Castro.

Cabe destacar que Gómez no descartó la posibilidad de incluir a personas que no tengan que ver con el mundo de la fama en la región para darle un plus interesante al show.

Este nuevo programa de realidad se une a otros proyectos que se han llevado a cabo en el estado, con el objetivo de destacar el talento del Táchira.

