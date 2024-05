Expresidente Pepe Mujica tiene un tumor maligno y recibirá radioterapia

El expresidente Pepe Mujica, anunció que le fue diagnosticado un tumor en el esofago, por lo que ahora debe ser tratato con radioterapia.

Así lo anunció este jueves su médica personal, Raquel Pannone, durante una rueda de prensa llevada a cabo en la sede del Movimiento de Participación Popular, sector político de quien gobernó Uruguay en el período 2010-2015.

«Yo voy a seguir mi vida normal todo lo que pueda y cuando no pueda más veremos lo que hacemos. Me han hecho un chequeo de todos lados. El asunto está localizado y es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiación. Es casi seguro que el tratamiento que me van a imponer va a ser radiación», puntualizó.