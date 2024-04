Fisioterapeutas de Monagas llevan dos quincenas sin recibir sus pagos

Los fisioterapeutas del estado Monagas hicieron un llamado este 17 de abril, ya que llevan dos quincenas sin cobrar el sueldo correspondiente a su labor, situación que afecta a más de 150 jóvenes profesionales.

Ibráhica Díaz, fisioterapeuta comentó «Nosotros tenemos la misión de rehabilitar a las personas que sufren de discapacidades y hemos estado trabajando, rehabilitando a más de 10 mil personas, queremos seguir con este proyecto que dejó el presidente Hugo Chávez y que nuestra labor sea remunerada».

Fisioterapeutas siguen trabajando

A su vez, señaló que este problema ya fue planteado a los entes regionales de la salud, quienes les indicaron que estaban solventando una situación que se presentó, para luego hacer entrega de los pagos correspondientes, pero que desde ese momento hasta la actualidad, todo quedó en promesas.

«Nosotros seguimos trabajando a pesar de que nos indicaron que no lo hiciéramos, porque no estábamos recibiendo el pago y de no tener para el pasaje estábamos en nuestro derecho de no acudir a los centros de atención, pero es mayor el compromiso que tenemos con los pacientes así que no podemos dejar de asistir a nuestras jornadas de trabajo», indicó.

Por otro lado, la fisioterapeuta Gabriela Gredo, recalcó que el 15 de abril fueron reincorporados a la nómina, sin embargo, no se cumplió con la palabra de pago dada por la Autoridad única de Salud del estado, que era cancelar los pagos pendientes de cada beneficio que reciben por realizar las labores.

En este sentido, los profesionales hacen un llamado a las entes competentes para que se aboquen a dar una respuesta a la mayor brevedad posible.

Ibráhica Díaz habló por los fisioterapeutas.

