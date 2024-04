Concejales de oposición: «Sólo aprobamos la recepción del informe de gestión 2023»

La fracción opositora de los concejales del municipio Maturín, salieron al frente ante la nota de prensa en relación a la “aprobación por unanimidad” del informe de gestión 2023 de la alcaldesa Ana Fuentes, al tener en cuenta que sólo aprobaron la recepción del documento.

Los ediles dejaron claro que solamente se recibió en el seno del parlamento municipal el tomo contentivo con la información suministrada desde el Ejecutivo regional tal como quedó establecido en el orden del día, pero hasta ahora, “no se ha procedido a realizar la discusión ni la aprobación del mismo”.

La concejal Patricia Salazar, manifestó que la aprobación no corresponde al informe sino a la recepción del mismo.

Por su parte, Silvia Allen destacó que ahora se debe convocar a una sesión de revisión del documento, que no solo debe contener información política sino también de índole administrativo donde se destaque cuánto se recaudó por impuestos y cuánto fue ejecutado.

Por su parte, el edil Hildemar Delgado, destacó que como bancada unitaria no se les ha hecho entrega de los ejemplares correspondientes a la Ordenanza de Presupuesto 2024, Plan de Acción Operativo, ni el Informe de Gestión Administrativo del año 2023. “Es algo muy sencillo, no podemos aprobar algo que desconocemos. Recalcamos que el informe sí fue recibido en el Concejo Municipal, más no ha sido aprobado”.

