Cobra el primer BONO ESPECIAL de abril hasta esta fecha

La plataforma PATRIA activo el 12 de abril el primer bono especial del mes que lleva por nombre «Victoria del Pueblo» y que esta siendo entregado de manera directa y gradual a los beneficiados.

La bonificación tiene un monto de Bs. 180 o US$ 4,96 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Si todavía no lo has recibido tienes oportunidad hasta el 20 de abril de 2024. El Sistema te enviara un mensaje de texto informándote que lo has recibido.

«En abril de 2024, el pueblo sigue de pie, buscando los mejores caminos de futuro para todas y todos. No han podido ni podrán con Venezuela». texto enviado por la plataforma.

Acepta el primer bono especial del mes

Ingresa al portal PATRIA con tu número de cédula de identidad y clave. Ubica «Protección Social» Dale «ACEPTAR»

El primer BONO ««Victoria del Pueblo»

Lea también:

Asignación del día en PATRIA suma unos cuantos bolívares a tu cuenta