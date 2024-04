Asistentes dentales celebraron su día este 10 de abril

Este miércoles 10 de abril, los asistentes dentales celebraron su día. Señalaron que ellos son los encargados de proporcionar un tratamiento eficiente manteniendo la higiene de todas la herramientas utilizadas por los odontólogos para el bienestar de los pacientes.

La asistente dental Cruz Santil, comentó que lleva 17 años trabajando en un consultorio de odontología y en su labor diaria, se encarga de entregar las citas y de mantener la higiene de los instrumentos utilizados por el médico especialista.

Manuela Duarte, quien también ejerce esta labor como asistente dental indicó que «en el consultorio me encargo de realizar varias actividades, siempre bajo la supervisión del médico encargado, en lo personal, me encanta mi trabajo ya que me siento útil ayudando en cada proceso».

«Como asistente conozco el nombre de cada instrumento que se va a utilizar durante cada proceso, además de pasarle al doctor cada herramienta que requiera «, dijo.

Los ayudantes dentales resaltaron que es fundamental la labor que realizan en un consultorio, esterilizando todo lo que sea usado y siempre trabajando de la mano del odontólogo, por ende se sienten a gusto de celebrar su día.

Asistentes dentales de la mano de los odontológos.

Asistentes dentales en su día.

Lea también:

Avenida Orinoco frente al Santiago Mariño convertida en un vertedero de basura