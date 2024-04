Joven fue hallada muerta dentro de una alcantarilla

¡Muerta dentro de una alcantarilla! El cadáver de una mujer fue recuperado la tarde de este lunes 8 de abril, por los paramédicos de vías rápidas «Ángeles de la Autopista», en el interior de una alcantarilla, en el distribuidor Metropolitano (adyacente a la Universidad Metropolitana), en Caracas.

Organismos de seguridad identificaron a la víctima como Mariana Ramírez, una manicurista que vivía en el barrio Bolívar en Petare.

Según detallaron sus familiares, el viernes 5 de abril la joven salió vestida con un suéter rojo y pantalón negro, a una reunión en la parte baja del barrio Bolívar.

Luego, regresó a su vivienda alrededor de las 11:00 de la noche, pero luego salió nuevamente sin decir a dónde iba.

No regresó a su casa, y aunque pasaron los días, la familia no denunció porque esperaban que ella estuviera con sus amigas. Sus parientes comentaron que no tenía pareja desde hace varios meses, cuando terminó una relación de un año.

Su asesino la golpeó y luego la estranguló. Una fuente policial indicó que, el lugar donde hallaron su cuerpo sirvió de sitio de liberación, pero el crimen se perpetró en otra zona. Se presume que fue por motivos pasionales.

Se espera que, en las próximas horas los organismos de seguridad ofrezcan un comunicado oficial sobre este caso.

