Este viernes murió el Mono mayor, Don Miguel Figuera en Caicara

La familia monera de Caicara, en el municipio Cedeño de Monagas está de luto, por cuanto, este viernes 5 de abril falleció Don Miguel Figuera, el Mono Mayor, patrimonio cultural que por más de 50 años representó al emblemático Mono de Caicara.

Vale destacar que los personajes del baile del Mono dan vida a esta manifestación folklórica que se celebra cada 28 de diciembre en Caicara de Maturín, estado Monagas.

Cada uno tiene su historia particular y el Mono Mayor que encarnaba Don Miguel Figuera era uno de los más emblemáticos por tener más de cincuenta años de tradición.

En una entrevista concedida al Correo del Guarapiche expresó que nunca tuvo contratiempos para asistir a la fiesta del Mono. Desde el Orinoco llegó hasta el Guarapiche para ponerse el traje que le dio vida a la tradición, “escuchar la música me transforma”.

Desde su juventud, afirmó que le ha gustaba disfrazarse cada 28 de diciembre. Recuerda que quien primero se puso una braga fue Domingo Rodríguez, “de allí en adelante me gustó ponerme el disfraz de mono. Nadie me lo impuso, sólo que a mí me gustaba y hasta la fecha tengo esa identificación y me llaman el Mono Mayor. Llevó más de cincuenta años como Monero Mayor”, dijo en tono emotivo.

Encarna el personaje y “significa un símbolo y forma parte de ese día que me transformo totalmente…me llena de alegría, de entusiasmo», señaló.

Tradición del Mono de Caicara

Una anécdota que marcó la historia monera con el mono “enrollaíto”, el cual nació con su propia creación. Relató que anteriormente la música era de deficiente sonido y no alcanzaba para escucharse en la larga cola. En una oportunidad, encabezaba la cola y dio la vuelta para regresar. Y lo hizo en espiral. A la gente le gustó y de allí se originó el mono “enrollaíto”.

Por su parte, Doña Graciela, su esposa, le acompañó siempre, “lo apoyo totalmente. Unos meses antes se preparaba para este gran día del mono. Su personaje significa algo grandioso, todo el mundo lo respeta y se siente grande. Todos quieren hacerse fotos y abrazarlo”, dijo.

La trayectoria de Miguel Figuera fue interesante como padre, amigo, cultor y hombre del folklore. Vivió en su pueblo natal. Llevó en la sangre ese sentimiento y lo demostró cada 28 de diciembre. El Mono Mayor seguirá haciendo historia, ahora desde la eternidad, en una de las manifestaciones más populares de Venezuela.

El pueblo de Caicara hoy está de duelo y rendirá un cálido homenaje a Don Miguel Figuera, el Mono mayor, al cambiar de plano. Paz a su alma.

