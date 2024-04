Gabriel Oleggini: Fondeem invita a la Semana de la Moda 2024

El Fondo de Emprendimiento del estado Monagas, Fondeem, invita a lo que será la Semana de la Moda 2024.

En este sentido, Gabriel Oleggini, presidente del Fondo, quien fue el invitado a La Verdad Radio TV, programa moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión, afirmó que el próximo 27 de abril, «vamos a estar celebrando nuestro segundo aniversario como fondo y como oficina regional de Emprender Juntos. En el marco de este aniversario, todo este mes hemos estado planificando una serie de actividades, entre ellas, la Semana de la Moda».

Desde el año pasado pensaron en qué actividad hacer para mostrar todo el talento que tienen las emprendedoras, sobre todo, las del área textil.

De hecho, la segunda actividad económica más registrada en la plataforma es precisamente el área textil. «En concierto con estas emprendedoras más otros especialistas en el área, estamos lanzando lo que es la Semana de la Moda. La actividad será en alianza con el Centro Comercial La Cascada durante los días 19, 20 y 21 de abril, donde vamos a desarrollar la muestra en sus instalaciones».

Informó Oleggini que la rueda de prensa será el 19 de abril, fecha cuando comienza la Semana de la Moda 2024.

32 emprendedoras verán acción en la Semana de la Moda

«Más de 30 expositoras, tanto en el área de textil como bisutería, bolsos, zapatos, carteras, estarán presentándose. También nos están acompañando en el área de maquillaje y peluquería. Nuestras emprendedoras van a estar con ropa infantil, ropa deportiva, trajes de baño, ropa de gala. Será una actividad bien interesante que estamos seguros que será muy bonita».

Señaló Oleggini que se trata de la confluencia de todas las voluntades, sobre todo, porque gracias también al apoyo que está dando el Fondo de Emprendimiento del estado de Monagas, quienes se dedican al mundo de la costura tendrán la oportunidad de presentar al público el producto de su trabajo y eso es bien interesante.

«Tenemos 32 emprendedoras. Nos están apoyando también unos jóvenes locutores que tienen su certificado de emprendimiento, así como el sector privado, donde hay algunas empresas que también están patrocinando la actividad, quienes estarán en calidad de colaboradores. Y por supuesto, todo el respaldo de la Gobernación del Estado de Monagas, la plataforma Emprender Juntos y todos siempre apostando para dar a conocer todo el talento de nuestras emprendedoras».

El comité organizador que está al frente lo integran las mismas emprendedoras. También tenemos dos agencias de modelaje que tienen su emprendimiento y llevan sus modelos, con niñas, adolescentes y jóvenes que participarán en los desfiles.

«Ellos también estarán haciendo una gira de medios para dar más detalles, además de su emprendimiento. Y, bueno, como te digo, pues, estamos todos apostando al éxito de esta actividad», puntualizó.

Manifestó que desde hace dos años realizaron varias ferias. «Algunas las hemos organizado nosotros, otras, hemos estado en calidad de acompañantes. Pero esta sí es 100% hecha por nosotros, siempre con las alianzas».

Se siente confiado en que la suma de todo es lo que va a garantizar el éxito y el repunte económico de nuestro país.

Enfatizó que están preparando después de la Semana de la Moda, actividades con distintos sectores económicos.

«Estamos planificando una feria con embutidos y derivados lácteos, con bebidas artesanales. La idea es que nos estamos preparando para mostrarle al público de nuestro estado y del país todas las bondades que tiene nuestro estado con las actividades de las emprendedoras y emprendedores.

Financiamiento que debe retornar

Al consultarle que si las personas que han obtenido este apoyo han logrado revertir esa inversión para que otros emprendedores materialicen sus proyectos señaló Oleggini que 2023 fue un año un poco complicado con el tema del financiamiento a través de la banca que siempre les ha apoyado mucho.

«En realidad, todo fue muy complicado porque veníamos arrastrando una alta morosidad del año 2022 y no pudimos financiar a través de la banca. Sin embargo como fondo respaldamos a los jóvenes que atendimos mediante el programa Emprender Joven. 98 emprendedores pudieron ser financiados sin necesidad de que nos inyectaran recursos. Eso lo hicimos con recursos propios de lo que fuimos captando de los pagos del financiamiento que se habían dado en el 2022. Eso nos permite entonces tener un flujo de caja importante».

Considera que este año que va a arrancar muy bien, por cuanto, el gobernador Ernesto Luna en el programa anunció que son 120 créditos que se van a entregar la semana entrante para mujeres emprendedoras del estado.

«El año pasado por iniciativa del gobernador lanzamos el programa Emprender joven que hoy a nivel nacional tiene una misión que es la gran misión Venezuela Joven que tiene el segundo vértice que es el de emprendimiento joven. A ese sector lo vamos a seguir atendiendo y también tenemos que otorgará 120 créditos a través de la misión Venezuela Mujer con el tercer vértice que es el de la mujer como sujeto económico».

Resaltó que el 72% de las personas financiadas en Fondeem son mujeres, el 80% de las mujeres son muy responsables quienes pasaron por formación reforzadas por los jóvenes.

Estas 120 mujeres que están vinculadas al Fondeem ya pasaron por nuestro proceso formativo al contar con su certificado de emprendimiento, incluso con inducción financiera. Ellas ya están preparadas para recibir el financiamiento y eso no termina ahí. Una vez que nosotros entregamos el recurso igual seguimos convocándolas para las ferias, las formaciones más específicas porque por encima de todo, nosotros apostamos al éxito de esas emprendedoras».

La idea es que se puedan mantener en el tiempo y que sus emprendimientos crezcan, para que se mantengan como empresas.

En estos dos años, comentó que han pasado más de 8 mil personas por el Fondo. «En la medida de lo posible hay que darles el apoyo que requieren y de esas experiencias apostar a que todo se dé como se proyectó. Siempre hay cosas que escapan de las manos. Entonces, lo que hacemos es reducir los riesgos realmente pero emprender no es una cosa fácil no es como que aquí estoy certifícame dame mi crédito, fórmame que ya con eso garantizo y no es así. Es un trabajo de todos los días».

Finalmente, reiteró la invitación para la Semana de la Moda, a partir del 19 de abril en los espacios del Centro Comercial La Cascada de Maturín.

Gabriel Oleggini, presidente del Fondeem, desarrollando un importante trabajo a favor del emprendimiento en la entidad.

