La Vinotinto jugará un tercer amistoso este martes

La Vinotinto jugará un último amistoso ante Houston Dynamo este martes en horas de la mañana de cara a la próxima Copa América a disputarse este año.

La nuestra, que no pudo obtener resultados positivos en esta doble fecha FIFA luego de caer por 1-2 ante Italia y empatar a cero con Guatemala, tendrá un nuevo desafío que aprovechará no solo para irse con un buen sabor de boca de esta concentración, sino también para probar a aquellos futbolistas que no tuvieron acción en los partidos pasados.

La Vinotinto jugará ante Houston Dynamo

La información fue dada a conocer por el periodista Carlos Tarache en su cuenta de X (Twitter) donde especificó que el encuentro sería a puerta cerrada ante la plantilla del Housten Dynamo, equipo que compite en la conferencia Oeste de la MLS.

🇻🇪⚽️🆕 | #LaVinotinto cerraría su gira en Estados Unidos jugando un partido a puerta cerrada con parte de la plantilla del Houston Dynamo este martes en horas de la mañana. Batista quiere probar a la mayor cantidad de jugadores posibles previo al retorno a sus respectivos clubes. — Carlos Tarache (@carlostaracher) March 25, 2024

Esta encuentro es una buena oportunidad para Fernando ‘Bocha’ Batista para que tengan acción futbolistas como Bryant Ortega, Renné Rivas, Enrique Peña Zauner, Telasco Segovia, Teo Quintero y Carlos ‘Pipo’ Vivas, que no pudieron jugar los partidos ante Italia y Guatemala.

Asimismo, se buscaría darles mayor acción a figuras como Kervin ‘Tuti’ Andrade, quien ingresó en los minutos finales ante Guatemala, y a Jon Aramburu, quien ha demostrado ser una gran opción en el lateral derecho.

Venezuela en el partido ante la selección de Italia

