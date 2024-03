Presidente de México se opone a deportaciones por ley de Texas

Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su Gobierno no recibirá a migrantes deportados por por ley de Texas si entra en vigor.

Esta ley estuvo brevemente vigente el martes debido a fallos judiciales contradictorios.

«Si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del Gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados»

expresó el mandatario en su conferencia matutina.