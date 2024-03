Pacientes de Cardiovascular piden mejorar estrategias de atención

Más de 300 pacientes que esperaban se les otorgara cita para atención y valoración cardiovascular, solicita se mejoren las estrategias de atención, debido a que solo dan quince números para consulta, mientras que las citas las otorgan para un lapso de tres meses.

Así lo indicaron personas que allí se encontraban desde las cuatro, cinco y seis de la mañana, algunos de ellos, provenientes de municipios foráneos, quienes alegaron que además de arriesgar sus vidas saliendo de madrugada de sus hogares, pagan pasaje y cuando llegan al CCO, quedan sin números.

Cien números

Coincidieron en que «hoy dieron cien números y nosotros estamos aquí esperando a que nos digan si nos va a atender o no, aparte es para pedir una cita, no entendemos por qué tardan tanto, aparte, las citas las dan para dentro de tres meses, aquí estamos muchas personas de riesgo y necesitamos atención», manifestaron algunos presentes en el lugar.

«Llegué aquí a las cinco de la mañana, pero hay gente aquí desde las cuatro y se quedaron sin cupo, no es tanto que se queden sin cupo, es que no sale nadie a dar información, dieron cien números y estamos esperando a ver si nos van a atender, son cien números pero si hay aquí un amigo de ellos, lo pasan», aseveró uno de los pacientes.

Desde el pasado mes de noviembre espera se le otorgue nueva cita

«Todos estamos enfermos y venimos a buscar una cita para dentro de seis meses, yo tengo la referencia desde el pasado 1 de noviembre y una cita para dentro de seis meses, aquí hay gente de 8 y 9 meses esperando, yo soy hipertenso y me dio ACV, yo vengo de aquí, pero hay gente de Libertador, hay gente que no ha desayunado y además estaos en medio del sol», precisó Alirio Rodríguez, quien aseguró ser una bomba de tiempo.

Desde madrugada en Cardiovascular

«Me vine a las cinco de la mañana y llegue de 138, son dos días que dan cita, hoy y mañana y seguro mañana es peor, aquí estamos esperando que nos den oportunidad con otros números», agregó Beatríz García.

«Yo estoy que en cualquier momento me da un infarto, no tengo para pagar consulta privada, aquí todo es un proceso y muy largo, aquí hay una cantidad de viejitos que hasta se van llorando porque no tienen la manera, debo tomarme la tensión hasta tres veces al día», destacó Antonio Garantón.

Después de las diez de la mañana se otorgaron nuevos números sin lista

Tres meses

«Las citas las dieron la primera semana de diciembre, en mi caso me dieron la cita para el mes de febrero y cuando vine, no pudo venir la doctora, y acá estoy en riesgo, porque tengo soplo, no sabemos si mañana van a atender, nadie sale a dar información, vengo de Aparicio y cuando llegué aquí tenía este gentío adelante, ya hoy gasto 120 bolívares de pasaje y si tengo que venir mañana, tengo que gastas 120 más y eso no lo toman en cuenta, no puedo pagar una consulta privada, porque de verdad la cosa está dura», precisó Alberto Calzadilla.

Solicitan solución y que defina cuántos días a la semana trabajará el cardiovascular. «Quedamos fuera de lista, repartieron cien números y aquí hay más de 300 pacientes que no sabemos si nos atenderán hoy o mañana».

Solicitan mejores estrategias

«Deben buscar las maneras de mejorar esta situación porque hay personas mayores de 70, 80 años que no pueden venir y los familiares son los que vienen a buscar la cita, y hasta tienen que dejar de trabajar, no nos anotaron porque caímos de últimos y estamos haciendo lista para ver si nos atienden y si no hoy, será mañana y si no, dentro de seis meses, allá adentro demoran, estamos haciendo lista y somos como el número 40, 41», dijo Maribel Velásquez.

Aseguran que no todos los especialistas están atendiendo debido a que algunos se encuentran de vacaciones. «No es igual ir a un ambulatorio porque aquí hay especialistas», afirmó.

Pacientes de riesgo

«Yo soy operada de corazón abierto y tengo un balastro pegado a la válvula del corazón (dispositivo), me mandan a cirugía y me dan el papelito para la cita en cardiovascular y cirugía y me consigo con esta tremenda cola desde bien temprano en la mañana, ya han pasado a esta hora (11:13 am), casi cien personas y aún quedan casi cien personas y estamos aquí en medio del sol, hace días tuve una crisis hipertensiva, y la mayoría tenemos casos críticos y eso es algo grave que se debe tomar en cuenta», destacó Olidys Acosta.

Desde municipios

Así también mencionó que viene desde la población de Chaguaramas municipio Libertador, y debido a su problema se radicó en Maturín, pagando alquiler.

«Hago un llamado a las autoridades porque no tenemos recursos para cubrir las consultas que están tan costosas, estamos en tiempo electoral, quizá muchos no se atreven a decir la verdad, pero hay que denunciar para que se tomen correctivos, desde que se me presentó este problema tuve que venirme y alquilar en Maturín, gracias que reúno los bonos más la misericordia del Señor, ninguno de nosotros queremos estar aquí en pleno sol, eso es riesgo para nosotros».

Largas colas se observaron este lunes en Cardiovascular

