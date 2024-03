Elecciones presidenciales

El pasado viernes, el presidente del Consejo Nacional Electoral recibió el “Acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y aplicación de garantías electorales para la elección presidencial 2024” resultado de la más amplia e inédita consulta celebrada en la historia republicana de Venezuela.

Como vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, asistí a todos los encuentros celebrados para escuchar a la representación de la nación sobre un asunto tan relevante para el futuro de los venezolanos y las venezolanas. En palabras de Gaitán opinó el país nacional y el país político. Participaron empresarios, emprendedores y trabajadores, académicos, rectores universitarios,

Investigadores, docentes y estudiantes, mujeres y jóvenes, deportistas y cultores, líderes religiosos de las distintas iglesias, campesinos y productores del campo, editores de medios de comunicación y periodistas.

También lo hicieron en tres ocasiones dirigentes de los partidos políticos del oficialismo y de la oposición que suman la totalidad de las organizaciones partidistas que concurrieron en las últimas elecciones regionales, precisando que el sector más radical lo hizo en tienda aparte, pero lo hizo.

No se excluyó a nadie, no se le limitó el derecho de palabra a nadie, no hubo opinión que no se considerara -y respetara y el respeto fue la constante-, no hubo sugerencia que no se incorporara en el documento final. En cuanto a la fecha de la elección de la elección presidencial cada propuesta fue reflejada en el acuerdo suscrito, desde el más cercano Abril hasta el lejano Diciembre de 2024.

La palabra que más escuchamos fue Paz. Paz, queremos Paz, hay que preservar la Paz, nada por encima de la Paz, repitieron una y otra vez los asistentes durante semanas.

Elecciones fue la segunda.

Elecciones, hay que elegir, sólo la vía electoral para seleccionar el próximo presidente e importantísimo para finalizar el conflicto por el poder en Venezuela, tanto enfrentamiento, pelea estéril.

Multiplicar los puntos de inscripción en el REP para nuevos votantes y reubicados, apertura de centros en el extranjero, acompañamiento internacional, libre acceso de candidatos y partidos a los medios de comunicación públicos y privados, de lo más frecuente entre las muchas solicitudes.

El reconocimiento a las instituciones venezolanas, al resultado de las elecciones y el rechazo a las sanciones económicas extranjeras incorporados sin objeción alguna al documento suscrito. Corresponde ahora al Consejo Nacional Electoral decidir sobre el cronograma y la fecha.

Mi opinión es que mientras más pronto mejor cuidando sí que se satisfagan los requerimientos legales y técnicos especialmente las auditorías a realizarse antes, durante y después del acto de votación.

Personalmente insisto en el acompañamiento internacional. Que se invite y vengan todos los que, cumpliendo con nuestra legislación, quieran venir. Que observen nuestro proceso electoral y puedan dar fe al mundo de su calidad.Y en la misma noche que se conozca quien es el nuevo presidente, o presidenta, de Venezuela, que nos demos de la mano y nos dispongamos juntos a construir el mañana que merecemos.

Lea también:

¡Elecciones ya!