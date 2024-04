La Iglesia insta a los políticos a crear un entorno propicio para las presidenciales

El cardenal Baltazar Porras hizo un llamado a los políticos del país para que se reúnan y generen las condiciones necesarias para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 28 de julio.

«Es la oportunidad, sobre todo, de que la gente exprese su parecer, que lo hagan libremente, sin condiciones» afirmó.

Del mismo modo, instó a los actores a que observen las situaciones no desde la emoción, sino desde la inteligencia, que es la que permite buscar la posibilidad de entendimiento no solo con aquellos que comparten nuestros pensamientos sino con los que no lo hacen.

El cardenal, Baltazar Porras, exhortó al encuentro entre los actores políticos.

