Adultos mayores solicitan arreglo de bomba de Guaritos III

En Guaritos III, adyacente al preescolar se encuentran sin servicio de agua, debido a que la bomba se dañó hace tres meses aproximadamente, por esta razón, Rosario Lozada solicita el arreglo de la misma.

Rosario es enfermera jubilada, hace pocas semanas sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) que le afectó una de sus piernas.

Precisó que otra de las afectaciones es el servicio de electricidad. «La luz se va constantemente y cuando no hay luz tampoco hay agua, lo que él trae solo dura dos días, para bañarse más que todo, también las tuberías están tapadas», afirmó la señora, quien alegó que más de 20 familias del sector se ven afectados por las fallas del suministro por tuberías.

«Más de 20 familias nos surtimos del preescolar, el gobernador conoce la situación, de joven venía aquí a jugar pelota y a tomar agua, por eso le pedimos que nos ayude con el arreglo de la bomba, porque habemos viejos como yo, enfermos que no podemos andar por ahí buscando agua, cargando pimpinas», expresó.

Enfermos

«No tengo donde almacenar agua, solo dos pimpinas y prestadas, mi hijo hace cuatro viajes hasta el edificio de la avenida; yo no puedo porque no tengo fuerzas en las piernas, producto que me dio un ACV transitorio, gracias a Dios que mi hijo estaba aquí, él es sordomudo y junto con los vecinos me ayudaron, no me acuerdo de nada, caí muerta», expresó.

«Yo me caí con las pimpinas llenas de agua y la rodilla se me hincha, me compliqué la vida con el ACV, perdí la fuerza en la rodilla».

Lozada agregó que tiene una hermana de aproximadamente 80 años de edad, prácticamente sin vista y con muchas necesidades. «No tengo con qué mantenerla, tengo que ir a Caracas, no tengo para pasaje, mi hija está con tratamiento para cáncer de colon y debe viajar constantemente a Caracas.

Solicita ayuda para salud

«El tratamiento es inmensamente caro, es docente, pido ayuda al gobernador, tengo una hermana con cáncer de mama a quien le están haciendo tratamiento en Cumaná, pero a ella le conseguimos, a mi hija no, está descompensada, necesita tener dónde llegar, yo no puedo ayudarla, me caí del autobús cuando fuí al banco porque la sede de aquí lo cerraron, eso fue antes del ACV, todo esto me está causando mucho estrés. A mi hijo lo retiraron del trabajo y no le pagaron su tiempo, igual le sucedió a mi yerno», explicó Lozada.

Agregó esta madre preocupada, que espera ser escuchada en su petición para su hija Nieves, quien además es educadora de la Nación y actualmente el salario no le alcanza para realizar las diligencias pertinentes a su tratamiento.

Lozada no tiene donde almacenar el agua que traen desde los edificios

