Sebastián Yatra confiesa ser infiel con relaciones largas ¿Usted qué opina? (VIDEO)

En una entrevista, el cantante colombiano Sebastián Yatra reveló que solo ha experimentado el amor en dos ocasiones, ambas veces con sus ex parejas: las artistas Aitana y Tini Stoessel. Sin embargo, ambas relaciones no sobrepasaron el año de duración.

Durante el podcast “A Solas Con…”, de Vicky Martín Berrocal, el cantante confesó que aún cuando siempre ha sido fiel, él es un hombre coqueto, y además es un conquistador.

En este sentido, indicó que si tuviera una relación más larga, engañaría a su pareja aunque esté enamorado.

«Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, me darían ganas, aunque esté enamorado de alguien«, dijo Sebastián Yatra en la entrevista.