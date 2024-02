Leudys González: Ley del Cacao optimizará condiciones para los productores

En el reciente episodio de «La Magia del Cacao» en Radio Miraflores 95.9 FM, Leudys González, presidenta de Fundación Nuestra Tierra, y Naudys González, presidente de la Asociación de Bomboneros y Chocolateros de Venezuela, compartieron detalles sobre la Ley del Cacao, la cual han impulsado con dedicación desde hace más de cinco años.

Leudys González subrayó la importancia del cacao en la cultura venezolana, destacando su papel como principal producto de exportación. Asimismo, enfatizó la necesidad de la implementación de la ley para optimizar las condiciones para los productores y corregir aspectos clave en la cadena de valor del cacao.“Tenemos muchas deudas históricas que pagar, que es lo que estamos buscando con esta ley” aseguró González.

Naudys González resaltó el protagonismo de los productores en la ley y subrayó su papel como reflejo de los problemas y sentimientos del sector. Además, mencionó la importancia de la opinión de los productores para lograr este fin.

Leudys González hizo hincapié en la necesidad de organización a través del Movimiento Venezolano de Cacaoteros y Chocolateros. Además, resaltó la importancia de este instrumento jurídico para impulsar el crecimiento de la producción nacional: «El meollo del asunto está allí, que nosotros no tenemos la claridad jurídica en el sector».

Trascendencia del cacao en la cultura venezolana

Enfatizó la trascendencia del cacao en la cultura venezolana, resaltando su posición como el principal producto de exportación del país. Subrayó la necesidad de la ley para garantizar condiciones óptimas en toda la cadena de valor del cacao y corregir deficiencias persistentes. «Algunas cosas que se han estado corrigiendo, las normas del cacao se han estado realizando y trabajando y estas mejoras se tienen que ver reflejadas en este papel de trabajo», afirmó González.

La presidenta de Fundación Nuestra Tierra expresó su anhelo de prohibir el secado del cacao venezolano en condiciones precarias, «sueño con que se prohíba que el cacao venezolano sea secado en el piso, en la carretera», señalando la importancia de mejorar las prácticas desde la base.

Además, destacó la importancia de educar sobre temas como la transformación del cacao en chocolate y la fijación de precios para el crecimiento del sector.

En el cierre de la entrevista, Leudys González reiteró la importancia de que la Ley del Cacao no sea letra muerta, sino un instrumento efectivo para el crecimiento del sector. «Organizado se logran más cosas, es lo que nosotros esperamos que suceda con la ley, que no sea letra muerta, eso no va a pasar», concluyó González.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de la Ley del Cacao como un instrumento crucial para organizar, aportar y visibilizar el valioso aporte del sector al país, trabajando desde la base para lograr un impacto significativo.

Leudys González, presidenta de la FNT durante el programa.

