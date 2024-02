Manuel Velásquez: Quema de basura dispara enfermedades respiratorias en Maturín

Para conversar sobre las actividades de la AC «Por Amor a Tí», el doctor Manuel Velásquez, coordinador de la Asociación, fue el invitado a «La Verdad Radio TV», programa moderado por Estrella Velandia a través de Monagas Visión.

Durante el espacio, alertó sobre la quema de basura e incendios forestales que son frecuentes en los últimos días en Maturín y las consecuencias como un disparador de enfermedades respiratorias.

Este fin de semana pasado, el equipo de la Asociación civil estuvo por el sector Antonio José de Sucre de la parroquia Las Cocuizas, en la segunda jornada de 2024.

«El sábado 17 hicimos el segundo evento médico social de la Asociación de este año en el sector Antonio José de Sucre, específicamente en las instalaciones del liceo del mismo nombre. La verdad es que ya hemos ido tres veces».

Expresó Velásquez que atendieron la invitación de la licenciada Miriam Martínez, quien es la ex coordinadora de inmunizaciones del Estado, y «siempre es una experiencia bien gratificante. Decidimos acudir por lo que encontramos allí siempre. Habitualmente, tratamos de darle cobertura al mayor número de sectores de nuestro Estado, porque «Por amor a tí» no es solamente Maturín, nosotros vamos y visitamos todos los municipios en los cuales se nos requiere».

Explicó que en el sector «hemos encontrado patologías que nos invitan a volver. Y este año fue justamente la repetición de lo que habíamos encontrado en años pretéritos. Nos sentimos muy bien en esa sede, porque tenemos un equipo extraordinario allí, que nos permite desarrollar un trabajo con bastante holgura, con mucha facilidad».

Afirmó que por quinto año consecutivo, se inició el año con una actividad en la Escuela para Niños con Condiciones Especiales, en la Luisa Cáceres de Arismendi. «Esa visita para nosotros es un mantra, es como llenarnos de energía positiva, porque es un equipo extraordinario de personas, de seres humanos que dedican su vida a ayudar a los niños más necesitados, que son los niños con malformaciones congénitas severas. 48 infantes están allí y atender a estos muchachitos, verdaderamente nos llena de un amor muy especial y energía positiva que nos permite desarrollar todo el año e ir venciendo todas las dificultades».

Al ayudarlos, dejan una huella en la vida de niños que verdaderamente son los más grandes y más vulnerables ángeles de Dios. «Tienen una situación económica bien comprometida, con enfermedades congénitas muy severas. Allí están con sus padres, que también son padres muy especiales».

Con los casos que detectan en los sectores que visitan, hacen un EPI, que es un reporte epidemiológico para manejo propio, «porque entonces nosotros sabemos cuáles son los sectores en los que encontramos diversos tipos de enfermedades. Hacemos una correlación porcentual de lo que vamos encontrando en cada uno y eso nos permite hacer un diagnóstico epidemiológico».

Se trata de las estadísticas reales de toda la población evaluada. «Vamos a los sitios donde hay más hambre, más desnutrición y más enfermedades de diferente índole que son muy focalizadas».

En estas zonas vulnerables son distintas las patologías que se presentan y, casualmente, van a los sitios donde hay mayor impacto de la crisis.

Alerta con la quema de basura y las enfermedades respiratorias

Destacó que esas estadísticas no se pueden traspolar a las generales. En el caso de Antonio José de Sucre, de las patologías que encontraron, la de mayor prevalencia en los niños es una que está ligada a las patologías respiratorias.

Por ejemplo, en el sector Terrazas del Oeste, la quema de un basurero generó un incendio forestal de marca mayor que no dejaba respirar a nadie.

En Antonio José de Sucre, la mayoría de los pacientes, presentaron patología respiratoria, como rinitis alérgica, asma bronquial y broncoespasmos. También hay patología de piel, dermatitis atópica, encontramos enfermedades gastrointestinales, parasitosis y caries.

«Este verano va a durar seguramente hasta mayo, junio. Tenemos problemas con gente, agricultores que piensan que quemando la tierra, la enriquecen. Cada vez que quemamos la tierra para prepararla para un nuevo cultivo, la empobrecemos, porque tenemos nutrientes allí que se consumen con las altas temperaturas y, por supuesto, cada vez que quemamos esa parcela, la tierra está más depauperada. Eso por una parte. De manera que es un mito que quemar la tierra la hace más rica».

En segundo lugar está la quema de basura. «Si ustedes tienen un basurero en casa, recójanlo en una bolsa adecuada y pónganlo en el sitio por donde pasan los recolectores».

La consecuencia de la quema de basura es que lanzan al aire hidrocarburos como por ejemplo, los cauchos, material que es altamente contaminante, no solo para adultos, sino para los niños, porque los pequeños son los que pasan mayor tiempo en la calle.

Señaló que a diario llegan adultos y niños con rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma bronquial, bronquitis, o sea, un montón de patologías que están relacionadas justamente con la contaminación ambiental. Y eso es algo totalmente prevenible.

«Hay personas que botan las botellas de vidrio en la carretera cuando van de viaje. ¡Qué irresponsabilidad! Ese vidrio se convierte en una lupa, en un prisma, que de una u otra manera concentra los rayos solares,y si el monte está seco por el verano, por supuesto que allí se va a generar un incendio forestal. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto».

Las consecuencias de la quema de basura para un niño, que tenga problemas de asma son muchas. «Todos los atópicos se ven afectados, y cuando hablamos de atópicos, nos referimos a personas que tienen una sensibilidad a los alérgenos, a los disparadores de alergias ambientales».

Resaltó lo importante que es la prevención cuando hay niños alérgicos en casa. «Usted no puede esperar que el niño o que el adulto haga la crisis asmática. Lo primero es evaluar cuáles factores la provocan, ya sean alimentarios, ambientales o domiciliarios, que son los disparadores de las crisis de alergia. Ya sea una rinitis alérgica, o dermatitis atópica o asma bronquial, que son, digamos, las tres más comunes».

Hay muchos alimentos que también son disparadores de la alergia. Uno de los más comunes es la leche de vaca. De igual manera el huevo, el maní, las nueces, los jugos cítricos y las golosinas.

«Nos damos cuenta de cuáles son cuando una persona atópica que ha ingerido uno de estos disparadores comienza ese día a presentar el signo del rinítico, que es comenzar con una picazón de la boca, del velo del paladar o la nariz, y comienzan a hacerse un movimiento allí, como intentando prevenir un estornudo, el signo más común que te permite identificar a distancia a una persona que sufre de rinitis alérgica. Pero lo más importante de todo eso es la prevención».

Nada suplanta la lactancia materna

Expresó Velásquez que muchas madres quieren complementar o suplantar la lactancia materna con la leche de vaca.

«La causa más frecuente de alergia en un niño es la leche de vaca. 82% de las alergias en el niño obedecen a que debería haber ingerido leche materna. Por eso, lo aconsejable es primero la leche materna. La tiene allí en su madre, son dos teteros exactos, gratuita y todo el tiempo estéril sin bacterias, que no tiene patógenos. La leche materna es hipoalergénica, transmite a los niños las inmunoglobulinas de enfermedades que sufrió su mamá lo que significa que esta leche de una u otra manera protege al niño de manera efectiva durante los primeros meses de vida contra enfermedades que atentan contra su salud. Además, hay un factor emocional ineludible de seguridad y protección al niño».

Sumando voluntades

El equipo de «Por Amor a Tí» hace todo por autogestión. No es un gasto porque es en amor hacia nuestros niños y necesitamos patrocinantes que nos respalden, desde un dólar hasta lo que puedan donar a la cuenta de la fundación porque no aceptamos de ninguna otra manera ningún tipo de ayuda que no sea directamente bajo el control de toda la junta directiva, eso es importante porque si de algo dependen estas instituciones es de su transparencia en el manejo de lo que puedan recibir porque hasta ahora está siendo financiada por nuestro bolsillo.

Uno de los sueños que tienen como Asociación Civil, es lograr una clínica privada para atender a los niños de muy bajos recursos que pudiera ser autofinanciada y esa clínica privada debe tener aparte un autobús que pueda funcionar como clínica ambulatoria, pero gratuita por supuesto, «cuando hablo de clínica es porque es el nombre que se le da a un hospital ambulatorio pero para que nosotros tengamos con mucha mayor facilidad acceso a los sitios más distantes geográficamente».

Enfatizó que han disminuido un poco las visitas a los municipios foráneos por cuestiones de transporte y el problema de la gasolina.

Programación pendiente

«El 2 de marzo vamos a Las Brisas, después a Brisas del Aeropuerto, Los Guaros, Las Parcelas de Caripito. Luego, desarrollaremos en la UEI Nuevos Horizontes un evento para atender a los niños de los trabajadores de la Zona Educativa que son docentes del estado».

Tienen previsto acudir a Sabana Grande, Amana, Caripe, La Pica, Santa Inés, Areo, La Cruz, Las Cocuizas y San Antonio de Capayacuar. Quieren hacer en octubre, una jornada dedicada a los indígenas.

«Iremos a Boquerón, a Vuelta Larga, Aguasay, y el 7 de diciembre, realizaremos un evento de cierre, cuyo lugar todavía no tenemos definido por el día de Maturín. Esperamos que sea en las adyacencias de la catedral Nuestra Señora del Carmen de Maturín».

Relató que la última vez que cerraron en la Catedral fue en el año 2022, «y ese día atendimos 826 niños de todos los sectores que fueron visitados por la Asociación Civil por Amor a Ti durante ese año».

Recordó que Manuel Velásquez es la cara visible de la Asociación Civil «Por Amor a Tí». «Pero, yo no puedo dejar de hablar de mi equipo que comparte este amor por los demás, porque es que siempre nos presentamos de la misma manera. En abril, vamos a cumplir 15 años de estar ayudando a la gente en nuestra comunidad. Son 30 médicos, la mayoría pediatras y 16 personas del equipo de logística, que hacen posible «Por Amor a Tí». Todos son voluntarios, venezolanos de buen corazón, que decidimos dedicar parte de nuestro tiempo libre a ayudar a nuestros hermanos más necesitados, particularmente a los angelitos de Dios, que son los niños en condición de vulnerabilidad familiar, social, alimentaria, y nutricional».

En la jornada realizada en Antonio José de Sucre se sumó el doctor Rafael Rondón, que es ecosonografista. Realizó 10 Ecos mamarios gratuitos con su equipo portátil. «Siempre cerramos nuestra participación con el mensaje de Monseñor Ramírez Salaverría. El dijo una vez, «no te canses de ser bueno».

Manuel Velásquez sigue al frente de la AC «Por amor a tí» en Monagas.

Lea también:

Saime Monagas proyecta instalar oficina en Caripito