¡Nariman Battikha se encontró con Chayanne!

Nuestra corresponsal en Miami, la Reina Hispanoamericana 2018, Nariman Battikha se encontró con el astro boricua Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne.

Nariman aprovechó la ocasión para relatar a sus seguidores a través de sus redes sociales @narybattikha el casual encuentro con el reconocido cantante puertorriqueño.

“Después de un largo día de trabajo, decidí tomar un camino diferente a casa y terminé en un campo de golf por pura casualidad. Mientras caminaba, vi a un hombre que se parecía mucho a Chayanne, pero no dije nada. Cuando salí, ¡el hombre me habló! Me dijo que me veía relajada y, en broma, le dije que él se parecía mucho a Chayanne.

Me respondió «No parezco, ¡soy Chayanne!”. Para mi sorpresa, resultó ser él… Me reí, le pedí una foto y me fui a casa pensando en las locas y afortunadas coincidencias de la vida!”.

Y para muestra de este casual encuentro, Nariman comparte la fotografía con todos los seguidores de La Verdad de Monagas.

Lea también:

La venezolana Corina Smith se lució en los Carnavales de Río de Janeiro