Rachell Sandoval rinde homenaje a Dave Capella en Venevisión

La animadora monaguense Rachell Sandoval participó en una nueva edición del reality Show «Talentum», durante la transmisión de Super Sábado Sensacional de Venevisión en el que muestra su talento en la animación y presentación en Tv.

Esta semana, para seguir avanzando en la competencia como animadora, Rachell dedicó un sentido homenaje al animador Dave Capella, fallecido en marzo de 2021, tras un mes luchando contra el covid-19.

La talentosa monaguense compartió en sus redes sociales detalles de su participación en la competencia, y además lo emocionada que se siente por honrar la memoria de uno de sus mejores amigos; el prometedor animador de Portadas.

Dave siempre me decía, Rachell que esperas? Tienes que mudarte a ccs; es la única manera de ayudarte para entrar a Venevision, ¿Que Creen? Yo no podía dejar pasar la oportunidad de rendirle homenaje con BOOM el programa que se trasmitía en Venevisión y en el cual me dio la oportunidad de ser corresponsal en Monagas, como lo dije hoy, GRACIAS DAVE por creer en mi talento, por apoyarme en cada ocurrencia, Maturin disfrutó mucho de tu talento», escribió Sandoval.