Desalojan a vendedores de las adyacencias del Humnt

Este viernes, vendedores ambulantes que se encontraban dentro de las áreas del hospital central de Maturín, Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt), fueron conminados a desalojar las instalaciones por supuesta orden del director del nosocomio central.

Al respecto, representantes de la cooperativa de comerciantes, Corazón de mi Patria que e encuentra destacada en el lugar desde hace más de diez años, manifestaron que se sienten burlados, debido a que en reunión con la autoridad del centro de salud, se acordó que la organización podía laborar bajo ciertas normativas, sin embargo, la respuesta se contradice con la decisión del desalojo.

Incómodos

Alegan que son diez los padres y madres de familia que ahora se encuentran en la acera externa del Humnt, totalmente incómodos, esperando culminar el registro de la cooperativa a través del Saren, y poder conversar con las autoridades de salud regional para poder llegar a un acuerdo.

«Tenemos una cooperativa de diez vendedores, tenemos años en esta institución, tenemos números. Hay compañeros que tienen ocho años, otros diez, otros quince trabajando aquí. Aquí se metieron vendedores que no son de nuestra cooperativa, sino que son vendedores del mercado y fueron aceptados acá», afirmó José Bravo, miembro de la cooperativa.

Manifestaron los vendedores que se encuentran incómodos en la parte externa del Humnt

«Tenemos muchachos estamos aquí aguantando sol, lluvia, somos padres de familia, de repente viene la Alcaldía y nos quita de aquí», agregó Bravo.

Legalizan cooperativa

«Mandamos a hacer nuestras camisas autorizados por él mismo, se nos pidió una lista y propusimos registrarnos de manera legal y ahora que sólo falta cancelar la planilla única del Saren este 19, nos salen con esto y nos desalojan», manifestó el presidente de la cooperativa, Winder Alemán.

Organizados y colaboradores

Aseveró que están organizados hasta para trabajar por guardia, «Tenemos horarios, unos trabajamos de 7-1, de 7-3 de la tarde; otros laboran de seis de la tarde a 1:00 de la mañana; otros de 1:00 am a 7:00 a.m, estamos organizados, no somos delincuentes, hemos conversado con él director, antes lo hicimos con el Dr. Turmero», explicó Alemán.

Los afectados esperan respuesta de las autoridades

Aseguran que no se les ha dado respuesta concreta del por qué del desalojo, «luego de haber firmado los documentos por el cual nos comprometimos a respetar las normativas, como donaciones de resma de papel, desinfectantes, lapiceros, tóner y otras cosas que han solicitado».

Afectados por bajas ventas

Afirman los afectados que estando afuera se han visto afectados, debido a que las ventas han bajado, por lo que solicitan a las autoridades revisar la medida y permitirles continuar laborando en el patio central del nosocomio.

Aseguran que se están organizando legalmente como cooperativa

«Estamos respetando los acuerdos y el oficio, incluso el de salir del hospital, para el resguardo ellos cuentan con los milicianos y policías, a nosotros no se nos permite ingresar al centro de salud y afuera manteníamos la limpieza, bolsas para depositar la basura, no vendemos insumos médicos, solo tapabocas, no somos delincuentes», acotó Bravo para finalizar.

Aseguran los vendedores que tienen documentos firmados por el director para poder laborar

