Stefanía Fernández preocupó a sus seguidores: Estoy cerrando ciclos

¡Stefanía Fernández preocupó a sus seguidores! La modelo y ex Miss Universo, compartió en su red social Instagram, una publicación de una fotografía y un texto que generó mucha preocupación entre sus seguidores.

La ex Miss Universo 2009, dijo que estaba cerrando ciclos en su vida y que para eso se toma un tiempo en procesarlo y así, poder iniciar un nuevo capítulo en su vida. No se considera una mujer impulsiva, más si intuitiva, de esta manera sabrá apreciar los cambios desde la parte positiva de la vida.

Para cerrar ciclos me tomo el tiempo, me refugio en la oración, le pido a Dios sabiduría y entendimiento. No soy de iniciar una pagina nueva sin antes cerrar un capítulo con la mente, el alma y el corazón tranquilo. No soy impulsiva, me gusta ser intuitiva y sobre todo me gusta apreciar los cambios desde lo positivo y bendecido», se lee en el post.