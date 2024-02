Estos videojuegos son los más esperados de febrero 2024

En el mes de febrero, se lanzarán nuevas y esperadas entregas de algunas de las franquicias más importantes de videojuegos, como Final Fantasy VII, Rebirth y Mario vs. Donkey Kong.

Suicide Squad: Kill the Justice League (2 de febrero)

El equipo de desarrolladores responsable de la exitosa saga «Batman: Arkham» está a cargo del último título de DC Comics para consolas. En esta ocasión, el protagonista no será el Caballero Oscuro salvando la ciudad, sino que serán los miembros del Escuadrón Suicida quienes intentarán desatar el caos en un frenético juego multijugador de disparos.

Persona 3 Reload (2 de febrero)

‘Persona 3 Reload’ es la actualización de uno de los grandes clásicos del género RPG, y es una pieza fundamental en la saga ‘Persona’. Totalmente renovado y adaptado a los tiempos modernos, estará disponible en PC, PlayStation (4 y 5) y Xbox (Series y One) a partir del 2 de febrero próximo.

Banisher: Ghost of New Eden (13 de febrero)

Este título de acción RPG, desarrollado por DontNod Entertainment y Focus Entertainment, tiene una ambientación espiritual y fantasmagórica. Antea y Red, los protagonistas de ‘Banisher: Ghost of New Eden’ son dos cazafantasmas que deberán enfrentarse a poderes sobrenaturales y a presencias del más allá en una historia en la que sus decisiones serán cruciales.

Ultros (13 de febrero)

En vista del enorme éxito cosechado de algunos títulos recientes enmarcados bajo el género ‘metroidvania’, tales como ‘Prince of Persia: The Lost Crown’, ‘Ultros’ se presenta como la apuesta de la desarrolladora Hadoque para PC y PlayStation (4 y 5) y caracterizado por su particular diseño artístico, basado en el color y la psicodelia, así como en una jugabilidad de lo más genuina.

Otros videojuegos que llegan en febrero

Se trata de Mario vs. Donkey Kong, Final Fantasy VII Rebirth, Tomb Raider I-II-III Remastered. Descubre cada uno de los detalles.

Tomb Raider I-II-III Remastered (14 de febrero)

La desarrolladora Aspyr ha remasterizado, actualizado y ampliado la aventura clásica que elevó a Lara Croft a la fama, convirtiéndola en uno de los personajes más icónicos de la industria. Casi 30 años después de su lanzamiento original, el juego estará disponible a partir del 14 de febrero en PC, Nintendo Switch, PlayStation (4 y 5) y Xbox (One y Series).

Mario vs. Donkey Kong (15 de febrero)

El regreso del clásico de Game Boy a la consola Switch está próximo. En febrero, los emblemáticos personajes de la historia de los videojuegos, Super Mario Bros y Donkey Kong, se reunirán en un juego de plataformas innovador. Este juego ofrecerá niveles y rompecabezas desafiantes y únicos, así como un diseño artístico magistral.

Final Fantasy VII Rebirth (29 de febrero)

La mundialmente famosa desarrolladora Square Enix recupera la historia de ‘Final Fantasy VII Remake’, uno de los títulos más aclamados de todos los tiempos. Solo unos meses después de que los aficionados a la saga pudiesen disfrutar de las aventuras vividas en 2023 con ‘Final Fantasy XVI’, esta vez Cloud y su compañía serán quienes retomarán su camino. A partir del 29 de febrero, en exclusiva en PlayStation 5.

