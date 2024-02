Josefa Camacho trajo desde Jusepín el mejor cuajao de Monagas

Josefa Camacho tiene 86 años, llegó de Jusepín con su cuajao, los sabores que distinguen la receta que ella preparaba con su familia desde pequeña cautivaron al jurado calificador, otorgándole 268 puntos en total, en este evento realizado en el centro comercial Parque Morichal y organizado por el Club de Emprendedores del estado Monagas.

Utilizó pescado fresco, pasas, aceitunas, sofrito como base para la preparación de su pisillo en una combinación de sabores que se llevó los aplausos del jurado y público asistente, “prácticamente no he dormido estuve desde la madrugada preparando el cuajao para traerlo recién hecho, comentó Josefa, quien nos sorprendió con su energía y vitalidad, “yo preparo este plato para toda la familia, tengo 72 nietos, me visitan en estos días para disfrutar de este plato que es tradición de la familia, así como las hallacas en diciembre”.

El segundo fue para Lisdeth García, quien preparó un cuajao de sardina, «es la demostración que pueden prepararse platos deliciosos con ingredientes de bajo costo”, destacó el jurado y el tercer premio se lo llevó Rosalía González, quien desde Temblador trajo un plato lleno de sabor.

Los responsables de calificar tomando en cuenta diversos aspectos como la presentación, balance de sabores, técnicas, entre otros fueron los chefs; Carlos Piccinoni, Danilo Ortiz, Jhonder Salazar, César Gerdez y Francisco Vívenes, quienes realizaron la escogencia de los ganadores entre un total de 10 participantes.

Escuelas de cocina mostraron sus versiones del cuajao

Tres de las escuelas gastronómicas de la ciudad ofrecieron a los asistentes a través de la cocina en vivo su visión de este plato a través de la presentación de diversas técnicas, emplatados y uso de ingredientes.

@oregano.ag presentó un cuajao tradicional elaborado con cazón fresco, maíz, plátano, papa, ajoporro, realmente delicioso, destacaba por el balance de sabores y que acompañaron con frijoles y arroz blanco. Presentaron dos formas de emplatar, destacando que la base para un buen emplatado y presentación está en la armonía, balance y disposición de cada uno de los elementos del plato.

@escuelacardini rindió homenaje al chef Rubén Santiago presentando tres propuestas de su famoso pastel de chucho, ·convencional, uno con costra de casabe, tipo Rolls de sushi en el que podían evidenciarse al cortar cada uno de los ingredientes, las tres propuestas fueron elaboradas con chucho, ”invitamos a los estudiantes a analizar a Rubén Santiago, no existe modernismo, sino tradición, la idea es dar una visión particular con el uso de técnicas nuevas a este plato tradicional, destacó el director de la Escuela Cardini, Danilo Ortiz, los acompañantes fueron un culish de caraotas y un socarrat de arroz.

Por último @asochefmaturin presentó el paso a paso para la preparación del tradicional cuajao en paila como se prepara en casa, cuyo secreto fundamental es el batido de los huevos, elaborado al chucho fresco, con sofrito venezolano, y otro de elaborado con camarones y mejillones, plátanos dulces y un dip de frijoles que fueron presentados en pequeñas tortas de casabe, acompañante infaltable de este plato en Monagas.

Más de dos siglos de historia tiene este plato

En el evento que se inició con un conversatorio en el que estuvo presente Dionisio Núñez, miembro de la academia de la historia y cronistas del estado Monagas, se destacó que este es un plato que se preparaba en las casas más humildes, personas que vinieron a nuestra entidad desde Sucre y Nueva Esparta producto de la explotación petrolera trajeron consigo esta tradición que hoy forma parte de los sabores que nos identifican.

Con información de Jorge Hernández

Con esmero presentaron las propuestas de cuajao.

En Parque Morichal se realizó el concurso de cuajao.

La presentación del tradicional cuajao también sorprendió al jurado.

La creatividad y el ingenio se pusieron de manifiesto en el concurso.

El jurado calificador seleccionó entre los cuajaos participantes el que consideraron el más sabroso.

Hay interpretaciones del tradicional cuajao oriental.

Lea también:

¡Dinerito para el cuajao! Bono Semana Santa 2023 (Detalles)