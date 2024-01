Hace tiempo no se ve el camión del aseo por Alberto Ravell

Habitantes del sector Alberto Ravell manifestaron que hace mucho tiempo no ven un camión recolector de basura por la zona, por esta razón se observan grandes promontorios de desechos sólidos apilados por donde quiera.

Tabla de contenidos EnfermedadesEvitan el reguero

Ante esta circunstancia, los vecinos solicitan mayor atención gubernamental para evitar la proliferación de moscas, zancudos, roedores, entre otras alimañas que además son causantes de enfermedades.

Enfermedades

«Hay niños que han enfermado de la piel, del estómago y de infección respiratoria, porque muchas veces, la gente quema la basura en vista de que el camión no pasa, y ese humo enferma de los pulmones, tanto a niños como a los adultos mayores», dijo Alejo Moreno.

Asimismo Manuel Arredondo indicó que no recuerda cuando fue la última vez que vio un camión recolector, pero sí las bolsas de basura en las calles, «cada vez hay más porque el camión tiene meses que no pasa por aquí, no se sabe si están malos o les desviaron la ruta, pedimos que la Alcaldía se acuerde de esta calle».

Evitan el reguero

Zuleima García subrayó que a veces entre los mismos vecinos optan por recoger los desechos que se riegan porque los perros las rompen o algunos indigentes o vendedores de plástico que hurgan entre los mismos para sacar algo que le sea provechoso.

«Los perros rompen las bolsas y se riega todo eso por la calle, para evitar eso y la hediondez que se desprende, la volvemos a recoger», dijo la mujer que solicita que se retome el horario de limpieza en la zona.

Hace tiempo que no se ve el camión de la basura por Alberto Ravell

Lea también:

Comerciantes del mercado viejo sin acuerdos con Serviamer