Parlamento regional se pondrá al día con Ley que regulará las ONG’s

Tomando en cuenta que a nivel nacional se promulgó una ley que regule a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que funcionan en Venezuela, el Parlamento regional se pondrá al día con dicha Ley, para lo que se espera que en los próximos días comiencen las diversas entrevistas a representantes de dichas fundaciones.

Así lo destacó en entrevista radial, la diputada del consejo Legislativo Socialista del estado Monagas (Clsem), Duvianny Mata, quien destacó que la idea es conocer un poco más acerca del funcionamiento y financiamiento de estas ONG’s.

«La Ley de fiscalización y actuación de las Organizaciones No Gubernamentales sin duda alguna es muy importante, es importante que el pueblo las conozca, es muy importante que el Estado venezolano también las conozca, porque en este último año sobre todo, hay una gran cantidad de Organizaciones No Gubernamentales se encuentran operando en Venezuela y en Monagas», dijo la legisladora.

Propuesta de diputados

Añadió que en este contexto reciben la propuesta de parte de diputados, por lo que se realiza la consulta de manera general. «Vamos a generar un cronograma a partir de la próxima semana por los municipios y comunidades del estado Monagas».

Precisó que ya en las Cámaras municipales se generó el mismo día que en el Parlamento regional, sin embargo, ahora comenzarán por las comunidades e instituciones educativas.

Ley regula ONG en otros países

«Esta Ley existe en varios países de América Latina, no queremos extinguir la participación de las ONG’s, pero sí queremos conocer muchas cosas de ella, por ejemplo, ¿quién las dirige?, ¿cuál es su objetivo?, ¿Quién las financia?, ¿De quién reciben orientaciones? Son parte natural de lo que un Estado debe conocer de las Organizaciones Gubernamentales y a eso nos vamos a dedicar, para que el pueblo conozca estas organizaciones».

«Sin duda alguna hemos visto otras organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a financiar grupos políticos y partidos, por lo que si su actuación es política no deben disfrazarla como fundación, es parte de lo que promovemos y queremos dar a conocer a las comunidades, no es cierto que la queremos erradicar, sino registrarlas, eso es válido, Panamá, Colombia y Estados Unidos la tienen», destacó.

Retoman debates

Añadió que dicho proyecto de Ley data del año 2023 y ahora se está retomando el debate junto al pueblo de Monagas, debido a que las ONG’s son del interés de la población, por lo que es necesario conocer cómo surgen y forma parte de las 66 leyes que plantean para discutir este 2024 por la Asamblea nacional y que serán asumidas en el Consejo Legislativo.

Las ONG`s funcionan a favor de los más vulnerables de Monagas

