Las clases se reanudaron a medias este lunes en Maturín

Aunque el Ministerio de Educación llamó a clases este lunes 8, buena parte de los colegios y liceos recibieron pocos estudiantes en Maturín.

Como es sabido, la primera semana de enero suele ser un poco floja, por lo que en la mayoría de las instituciones visitadas no hubo mucha asistencia.

Así se pudo conocer en las adyacencias de la E.B. Vicente Salias, así como en la E. B. Federico Hands, Gregorio Rondón de Los Cortijos.

En el liceo nacional Miguel José Sanz, acudieron docentes y estudiantes, sin embargo, los profesores no impartieron clase.

«No hay clase hasta nuevo aviso, no sabemos por qué, no nos dijeron nada, sólo que todavía no hay clase, los profesores están ahí», afirmó una de las estudiantes que se encontraba en las cercanías de la institución.

Mientras, las instituciones privadas sí aprovecharon este día para reiniciar el período escolar al concluir el asueto de Navidad y Año Nuevo.

Las escuelas lucieron desoladas.

El personal docente se presentó pero pocos fueron los estudiantes que se acercaron a los planteles.

Algunos estudiantes tuvieron que retornar a sus hogares temprano.

Lea también:

Llegó el Carnaval de Maturín 2024: Conoce los detalles de la ruta de desfiles