En Cedeño realizan clínica de béisbol para niños y jóvenes

Este viernes 5 de enero se llevó a cabo el juego de las estrellas para finalizar la clínica de béisbol que tuvo lugar en la parroquia Caicara del municipio Cedeño.

El encuentro deportivo se realizó en el estadio Antiosco Castellano, de la comunidad de Las Parcelas, y contó con la participación de más de 45 niños y jóvenes, en edades comprendidas entre los 10 y los 18 años.

Carlos Castillo, presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación del municipio Cedeño (Imderce), informó que la clínica arrancó hace 20 días y que los pequeños y jóvenes recibieron una formación de alta categoría, a través de Guarionex Ledesma, proveniente de República Dominicana, quien pertenece a la Federación Mundial de Beisbol.

Castillo acotó que la actividad permitió hacer la captación de 13 niños que serán preparados en el estado Guárico, mientras que el resto continuará fortaleciendo su talento en las escuelas existentes en la localidad.

«La clínica inició hace 20 días. Hicimos un recorrido en varias comunidades de las parroquias San Félix, Viento Fresco y Caicara. También se sumaron algunos de la población de Jusepín», comentó.

Castillo agradeció el apoyo del alcalde Daniel Monteverde por el impulso del deporte en la entidad y también a Evaristo Arteaga, de la Escuela de Béisbol Menor «Los Bravos de Ortiz», del estado Guárico, quien sirvió de enlace para que pudieran traer a tan importante personalidad del béisbol dominicano.

Potencial deportivo cedeñense

En este sentido, Ledesma, quien tiene la tarea de captar a niños y jóvenes en la disciplina del béisbol, destacó que en la entidad hay mucho potencial y que se debe promover la participación de la sociedad y las instituciones del Estado.

«Por la Federación Mundial de Béisbol, tengo la responsabilidad de permanecer tres años en el país para captar a esos talentos que hay. Me he quedado impresionado del potencial que tieneen el estado Monagas, sobre todo en este municipio que es el que he visitado», aseveró.

Ledesma acotó que deben desarrollar esos talentos en la población vulnerable para evitar que se pierdan en los vicios o el ocio, además de hacer el llamado a las autoridades a seguir apostando por la formación de nuevos entrenadores y equipo técnico.

«Hay un material humano muy grande aquí que hay que aprovechar y no dejar que se pierda en el ocio. Es importante la participación de todas las autoridades para que nuestra juventud avance y se prepare y que también haya personal capacitado para el equipo técnico», expresó.

Autoridades de la alcaldía de Cedeño participan en la actividad deportiva.

