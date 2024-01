Fallas en servicios continúan siendo dolor de cabeza en el inicio del 2024

En diferentes sectores de Maturín culminaron el 2023 sin energía eléctrica, en otros les correspondió recibir el 2024 en iguales condiciones.

Lo cierto es que las fallas de servicios públicos continúan, según indican habitantes de La Pica, Jardines de La Cruz, La Cruz, Las Brisas del Orinoco, El Silencio, Las Cocuizas, parte de Los Cortijos, La Puente, Chacao, Sabana Grande, Prados del Sur, La Línea.

Gustavo Ramírez, de Las Brisas, destacó que el 31 de diciembre les tocó recibir el año nuevo sin luz.

«Se fue como una hora antes de terminar el año y luego llegó como 20 minutos después, pero en una sola fase, ni la nevera, ni el reproductor ni los aires prendieron, así que pasamos la noche entre calor y plagas».

De igual manera en La Pica, el servicio fue cortado alrededor de cuatro veces, afirmó Moisés Laverde.

«Desde las tres de la tarde hasta las siete de la noche se fue como cuatro veces y el primero como 29 minutos».

Usuarios también manifestaron su molestia por no contar con servicio de Internet, incluso, la señal de los móviles también tuvo fallas.

Mari Córdoba, quien habita en El Silencio indicó: «la señal está malísima, casi no he podido comunicarme con mi familia que está lejos, no hay cobertura Movistar, va y viene y Digitel también está malísimo, aparte que volvieron a aumentar».

De esta última zona reportan irregularidades con la recolección de desechos sólidos.

«Dicen que el aseo pasa pero no sé por dónde, porque por la calle seis, por la cinco no pasa, ni por la carrera 2 y 3 tampoco se ve, debería pasar por todas las calles», dijo Córdoba.

