Trabajadores de Transmonagas certifican saberes a través de la Misión Robinson

Nunca se imaginó José Pérez que tendría la oportunidad de escribir y leer su nombre apropiadamente y, finalmente, a los 64 años desarrolló esta destreza a través del plan de certificación de saberes contemplado en la Misión Robinson y que impulsó Transmonagas en beneficio de su fuerza trabajadora.

Fueron cuatro los ayudantes de mecánica que recibieron este miércoles sus credenciales en esta primera etapa; además de Pérez, Robert Belisario, Luis Cañas y Oscar Ortiz también fueron alfabetizados.

Ellos, durante las exigencias de su faena laboral diaria, se apoyaron durante siete meses en su proceso de enseñanza por las facilitadoras Marina y Solimar Rodríguez, quienes también forman parte de la gran familia de la operadora de transporte, y que con mucho compromiso y paciencia atendieron las necesidades de instrucción en este proceso de inclusión social.

«Yo tengo seis años trabajando aquí y no hay otra palabra que no sea: ¡Feliz! para expresar cómo me siento en estos momentos. Yo no pude estudiar, ir a la escuela, pues fui el menor de siete hermanos y en aquel momento había otras necesidades en la familia, en nuestro país; y tuve que trabajar desde pequeño, limpiando zapatos, lavando carros. ¡Ahora puedo decir que gracias a la Misión Robinson ya sé leer!», expresó visiblemente emocionado, acotando además que «no hay imposibles cuando se quiere aprender».

María Cortés, gerente de Talento Humano de TransMonagas, resaltó que dentro del plan operativo anual se mantienen líneas de acción orientadas a la formación y capacitación permanente del personal, sean de educación formal, técnica operativa y hasta universitaria en áreas administrativas y de gestión social, entre otras.

«El Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro ha dispuesto los mecanismos necesarios para la transformación del proceso social del trabajo, creando los espacios necesarios para el desarrollo humano de la clase trabajadora y nuestro gobernador Ernesto Luna, así lo ha orientado a través de las diferentes direcciones e instituciones del Ejecutivo regional, cumpliendo en TransMonagas con esta premisa», precisó Cortés.

Durante la jornada de certificación participaron diferentes instancias de acción revolucionaria como componentes vinculantes de la Misión Robinson, creada hace 20 años por el presidente Hugo Chávez y que se convierte en herramienta clave para afianzar el sistema nacional de formación y autoformación de la fuerza productiva que impulsa la profesionalización de los trabajadores para documentar, certificar y acreditar los saberes en la práctica, bajo el nuevo modelo de gestión obrera.

Lea también:

Colegios realizan cierre de año rescatando tradiciones