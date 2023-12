¿Hay juegos en la LVBP este domingo 3 de diciembre? Es una interrogante que se han hecho los seguidores y fanáticos de la pelota criolla.

La jornada de ese día en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) coincide con un proceso electoral que se desarrollará en el país, en defensa de la Guayana Esequiba.

Los duelos pautados para esa fecha son los siguientes: Caribes de Anzoátegui Vs Cardenales de Lara, Tigres de Aragua Vs. Bravos de Margarita, Leones del Caracas Vs. Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira Vs. Navegantes del Magallanes.

Con respecto a esto, Rafael Gruszka, vicepresidente de la LVBP, conversó en exclusiva con un medio de comunicación nacional para aclarar lo planificado.

«Está confirmado que el domingo 3 de diciembre no hay actividades», manifestó.

De esta manera, queda suspendida la jornada del día domingo, y hasta los momentos no se sabe cuando se efectuarán esos encuentros.

