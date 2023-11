¡Exhuman cadáver de Canserbero! Fiscal General ofreció detalles del caso

Este jueves 23 de noviembre, el fiscal general Tarek William Saab, anunció la exhumación del cadáver del rapero venezolano Tirone González, mejor conocido como «Canserbero», quien falleció en enero de 2015.

Todo esto tras los nuevos hallazgos dentro de la investigación, luego de reabrir el caso hace unos días, para esclarecer la muerte del artista.

«Se está practicando en el Cementerio Metropolitano del estado Aragua la exhumación del cadáver de Tirone González, lo cual esperamos nos aporte datos criminalísticos relevantes para el esclarecimiento de este hecho», explicó.

Asimismo, Saab explicó que, «también está previsto realizar una autopsia psiquiátrica post-mortem de ambos fallecidos, en la que los expertos abordarán el entorno tanto familiar, como de amistades cercanas de ambos», refiriéndose a Tirone y a Carlos Molnar.

De igual forma, destacó que hizo acto de imputación formal contra Natalia Améstica, la única testigo en el fallecimiento del cantante Canserbero y de Carlos Molnar; además de imputar a Guillermo Améstica, primo de Natalia.

Saab indicó que, el 19 de enero de 2015, fecha en que se registró la muerte del cantante, Carlos Molnar lo había invitado a pasar la noche en su apartamento, debido al corte de energía eléctrica en la residencia del cantante.

«La llegada de Canserbero ocurre de manera casual, lo impactante de ello es que el cuerpo de Carlos Molnar fue encontrado en el suelo de la cocina de su residencia, con 17 puñaladas, calculemos la fuerza física de quien hace un acto así, mientras que Canserbero fue encontrado en la entrada del edificio con cuatro heridas, así como la pérdida de dos piezas dentales y politraumatismo. Este hecho ocurrió en residencias Camino Real, Maracay, estado Aragua, y el apartamento era en un piso 10», explicó Saab.

Familiares no estaban conformes con la primera versión

El fiscal aclaró que, durante su etapa como defensor del Pueblo, recibió a los familiares más cercanos del cantante, quienes no estaban conformes con la versión del Ministerio Público, porque no se les había tomado en cuenta.

«Yo quiero destacar que, siempre de parte mía y de mi equipo, hubo la duda, de que las investigaciones se hicieron débiles y había diligencias que nunca se hicieron, nosotros cuando asumimos el caso quisimos avanzar en varias líneas de investigación para dar una respuesta satisfactoria», aseguró.

De igual manera, recalcó que el Ministerio Público de la época, encabezado por Luisa Ortega Díaz, no consideraron aspectos como: ¿Por qué los hijos de Carlos Molnar no estaban ese día en el apartamento?, o el hecho de que no existían pruebas de que Canserbero sufriera de causas psicológicas.

«Canserbero no estaba bajo estado de depresión, tampoco se encontró sangre de Carlos Molnar en el cuerpo de Canserbero», detalló Saab.

A pesar de la petición como defensor del Pueblo, recalcó que el fiscal que llevaba la causa en ese momento negó las solicitudes. «Para marzo de 2015 recibimos la negativa por parte del fiscal que llevaba el caso, de hacer las solicitudes correspondientes para la exhumación del cadáver de Canserbero. Ese mismo año, el 7 de diciembre, el Ministerio Público de la época solicitó un sobreseimiento por muerte del imputado. Ya habían premeditado que Canserbero era el responsable de la muerte de Carlos Molnar y que luego se lanzó de un décimo piso».

Tras comunicarse con familiares y amigos más cercanos, Saab decide reabrir el caso y ubicar el expediente en el estado Aragua.

En dicha reunión, según explicó Saab, los entrevistados aseguraron que Canserbero tenía planes a futuro y que gozaba de buena salud, pero además, dieron detalles de las últimas conversaciones con el cantante.

«Cuando nos reunimos con familiares y testigos del suceso, afirmaron que Canserbero gozaba de buena salud, que tenía proyectos importantísimos e indicaron que quería culminar su relación laboral con Carlos Molnar y Natalia Améstica, no quería que ella fuese su mánager, puesto que no se sentía cómodo, porque la misma lo abrumaba. Referían que Natalia tenía una especie de obsesión con Canserbero y él había manifestado que quería romper su relación laboral», dijo Saab.

En cuanto al avance de las investigaciones y la actuación del MP, Saab detalló que se ha hecho el abordaje del sitio del suceso, la inspección técnica, así como el levantamiento planimétrico, además de la búsqueda de testigos.

Canserbero no se suicidó

También mencionó un segundo abordaje, con la intención de hacer un ensayo técnico, con la finalidad de recrear el comportamiento, con un modelo cuyo peso y altura fuese el mismo que Canserbero, y así observar el comportamiento del mismo, «puesto que no coincide con la manera que debiera caer de ese trágico suceso. Eso no coincidió con las fotos que están en el expediente y que se dieron a conocer sobre la caída final de Canserbero», expuso.

«Pareciera que cayó acostado cuando no es la forma en que debería caer», agregó el fiscal general.

Tarek William Saab indicó que, la experticia técnica no se hizo en enero de 2015, pese a su solicitud como defensor del Pueblo.

Tras los últimos estudios, Saab declaró que, «si el cuerpo se precipitó en caída libre, tuvo que haber impactado con las estructuras el edificio, lo cual genera una caída irregular(…) Eso desmiente la tesis que dan por hecho de que Canserbero se lanzó de la cocina del apartamento de Carlos Molnar», afirmó.

Natalia Amestica mintió

El Fiscal General indicó que, en las primeras declaraciones, Natalia habría indicado que Canserbero presentó un ataque de esquizofrenia, por lo que ella asustada se refugió en el baño de la casa y llamó al 911.

«Es una declaración reveladora de inconsistencias extremas, mentiras tremendas. No había soportes médicos de que Canserbero sufriese de esquizofrenia; ni una receta para su tratamiento. También es falso que llamó al 911. Lo hizo otra persona», detalló.

Familiares de Tirone, indicaron que el cantante planeaba terminar su relación profesional con Natalia, ya que este se sentía agobiado por ella, quien se desempeñaba como su manager.

Igualmente, Saab señaló que se está verificando si efectivamente Guillermo Améstica, hermano de Natalia, se trasladó para la fecha de los hechos a la residencia de Carlos Molnar.

Canserbero tenía proyectos

El fiscal general relató que, los familiares y amistades cercanas de Canserbero afirmaron que gozaba de buena salud, incluso que tenía proyectos importantísimos a corto plazo, lo cual no se correlacionaba con una persona que tenía ideas de atentar contra su vida, ni de asesinar a otra persona.

La Fiscalía del Ministerio Público continuará con las investigaciones y espera hacer una autopsia psiquiátrica y la exhumación del cadáver, además de continuar entrevistas con el entorno más cercano del cantante.

