Adultos mayores protestaron cierre de entidad bancaria en Los Guaritos

Usuarios del Banco de Venezuela ubicado en el centro comercial Los Guaritos, alzaron su voz de protesta por el cierre de la sede.

Manifestaron su rechazo ante la medida, considerando que la misma beneficiaba a más de 30 mil personas de las 22 comunidades de la zona, muchos de ellos, de la tercera edad.

«Hay muchas personas con discapacidad y en sillas de rueda que acuden acá, por lo que no estamos de acuerdo con el cierre de esta entidad, venimos a buscar respuesta y no dan explicación, esto nos afecta tanto a los ciudadanos de a pie como a los comerciantes», manifestó Freddy Erdila.

Rechazo al cierre en Los Guaritos

Añadió que Los Guaritos se ha convertido en una parroquia comercial, en comparación con el casco central de la ciudad y por tanto merecen que les dejen la institución bancaria en el lugar.

Aunque manifiestan desconocer las razones por las que dejarán de prestar el servicio, los rumores son que los dueños del centro comercial donde funciona la entidad aumentaron los aranceles.

«Sabemos que ante el problema económico que se presenta el banco está resistiendo, sin embargo consideramos que antes de tomar medidas como estas se consulte a la comunidad porque somos muchos los afectados», precisó.

Añadió el adulto mayor que «las comunidades no podemos pagar las consecuencias de que no se pueda cancelar el alquiler del local. La directiva no ha emitido la razón. Consideramos que no es el momento de un cierre».

Erdila hizo un llamado a las autoridades regionales y municipales a revisar la situación y plantear una solución viable para tantos usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que se avecinan unas elecciones.

Recogieron firmas para expresar su descontento.

Los usuarios del BDV Los Guaritos expresaron su rechazo a la acción.

Es un hecho el cierre de la sucursal del BDV en Los Guaritos.

