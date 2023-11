Conoce el único instrumento válido para resolver la controversia del Esequibo: Acuerdo de Ginebra de 1966

Al firmar el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, Reino Unido admitió explícitamente que hay una disputa territorial pendiente por la Guayana Esequiba, lo cual demuestra la ilegalidad del Laudo Arbitral de 1899.

Conozca lo que dice el Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Britanica.

“Con la firma del Acuerdo de Ginebra, el Reino de la Gran Bretaña, potencia colonial ocupante, acepta la controversia que Venezuela venía planteando en el siglo XX. Es un elemento medular, que deja a un lado el Laudo Arbitral, porque si la Gran Bretaña hubiese considerado que no era elemento de discusión, no se sienta a negociar, no se sienta a debatir, no firma el Acuerdo de Ginebra”, sentenció el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Acuerdo de Ginebra de 1966

El Acuerdo de Ginebra de 1966 sobre el Esequibo es un tratado firmado entre Venezuela y el Reino Unido en el cual se establece un mecanismo de solución pacífica para la controversia del territorio del Esequibo. El Esequibo es una zona disputada ubicada en América del Sur.

El acuerdo establece que ambas partes se comprometen a resolver la disputa a través de medios pacíficos, como la negociación o la mediación. Sin embargo, es importante destacar que este acuerdo no ha logrado resolver completamente la controversia y la disputa territorial aún continúa.

