Los influencers venezolanos también andan de escándalos y polémicas este 2023 ¡Conoce algunos de ellos!

Los influencers venezolanos llegaron para quedarse y darle un toque diferente a las redes sociales. Si bien para algunos no aportan nada novedoso a la sociedad debido a sus estilos de vida, contenidos pocos positivos, otros aseguran que argumentan los antivalores.

La grabación y publicación en redes sociales de los estilos de vida y comportamientos de las personas es la nueva forma de entretenimiento, similar a lo que solía ser la televisión en el pasado. A diferencia de la farándula venezolana de antaño, donde los escándalos y controversias se propagaban lentamente, hoy en día todo sucede mucho más rápido gracias a la era digital.

Aquí te presentamos aquellos influencers venezolanos que han estado de Like y Like, pero no por sus contenidos sino por su vida personal, que también se hace tendencia.

Influencers venezolanos: escándalos y polémicas

La modelo venezolana Daniela López tomó la decisión de eliminar el apellido de su ex pareja, Enmanuel Marcano. Esta acción ha generado muchas críticas en las redes sociales, ya que algunos usuarios afirman que la modelo utilizó a Marcano para avanzar en algunos proyectos.

Daniela López, influencers venezolana

Andrógena

Andrógena después de no recibir el pago por su trabajo como actriz en una obra de micro teatro, la creadora de contenido decidió hacer una denuncia pública. La reacción de los internautas fue variada, algunos la llamaron «showsera» y cuestionaron su habilidad como actriz.

Enmanuel Marcano y mama

Los influencers venezolanos fueron invitados al programa «Con Maduro +», conducido por el presidente Nicolás Maduro, lo que causó controversia entre sus seguidores. Sin embargo, Marcano afirmó a través de un video publuicado en Instagram dijo que se sintió muy honrado de asistir y que no quería ser relacionado con la política.

Con su contenido en redes sociales, especialmente en TikTok, Emmanuel Marcano se ha convertido en un influencer cada vez más popular. En sus videos de humor, a menudo aparece junto a su madre, y ha logrado reunir una impresionante cantidad de seguidores: 2,4 millones en TikTok y 567.000 en Instagram.

Leito Oficial

Después de que el venezolano insultara a la periodista Gladys Rodríguez, recibió muchas críticas y los usuarios empezaron a reportar su cuenta de Instagram. Como resultado, esta red social fue cerrada.

“La Titi”

Y por supuesto, Breinel Zambrano ha sido objeto de controversia después de haberse burlado de personas con discapacidad, lo cual ha generado indignación y rechazo tanto en la comunidad del entretenimiento como entre sus seguidores. No es la primera vez, que la «Titi» sale a relucir por decir y crear contendio sensible ante el ojo público.

