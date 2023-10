Desde hace tres días esperan por Corpoelec en Campo Alegre

Desde el pasado sábado, habitantes del sector Campo Alegre, en la vía principal hacia la parroquia La Pica están padeciendo las fallas de la energía eléctrica, que comenzó a fluctuar con el paso de la tormenta, afectando más de veinte viviendas desde el sector antes mencionado hasta la urbanización Bella Vista y que también afecta el consultorio de la zona.

«El domingo se fue y volvió y el lunes amanecimos sin energía eléctrica porque el tabaco se cayó completo, aquí estamos esperando a que pase el camión de Corpoelec a ver si pasa, vimos que pasó uno hacia La Pica, pero iba rápido», dijo Carolina Febres.

Explotó el transformador

Aseguró que trabajadores de Corpoelec estuvieron en el sitio, sin embargo, después de este arreglo, el transformador comenzó a hacer explosión y desde entonces permanecen sin luz, por lo que este miércoles decidieron apostarse al frente de sus casas y negocios a esperar que algún camión de la empresa de electricidad pasara por el lugar para así advertirles del hecho.

«Hemos llamado, hemos denunciado a través de la aplicación y nada que vienen a resolver eso. Aquí hay muchos adultos mayores y niños que no han podido dormir por esta situación. Los niños pasan la noche llorando, no hemos dormido porque ¿cómo puede uno dormir así?», indicó.

La calle principal de Campo Alegre está sin luz desde hace tres días

Retrasos y daños

Febres regenta un negocio, que también está afectado por la falla del suministro eléctrico, mientas que respecto a los alimentos agregó que no ha querido ni ver la nevera porque supone que algunos alimentos se han dañado.

«Tenemos retraso en la entrega de materiales y en la casa no he querido ni ver para no llorar, porque son dos días sin luz, tres con el sábado que comenzó la falla», indicó.

La falla de energía eléctrica también afecta el consultorio

Lea También:

Conectados con Ernesto #46: Monagas conformará Consejo estadal de economía productiva