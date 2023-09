Kerly Ruiz aseguró que expareja le tenía el teléfono intervenido

La animadora venezolana Kerly Ruiz reveló en una entrevista que le realizó Andreína Álvarez en su podcast Sin drama no hay show, donde vivió uno de los momentos más amargos de su vida con su ex pareja.

Durante la charla entre las mujeres de Venezuela, la ex presentadora de televisión de Portada’s y La Bomba aseguró que un hombre con quien estuvo en una relación amorosa la espiaba constantemente.

“Había un teléfono espejo, no voy a decir el nombre de mi ex, para no crear polémica, pero él metía el teléfono debajo de la cama, a mí me llega un mensaje y me vibra mi teléfono y algo me vibraba debajo de la cama. Levanté el colchón, lo tiré y había un teléfono igualito al mío y los mensajes entraban y las llamadas entraban”, dijo.

Este será el hombre al que refería Kerly Ruiz

Cual agente de la FBI, Kerly Ruiz informó que su ex pareja conectó un cable a su celular y utilizó otro teléfono inteligente para monitorear las llamadas y mensajes que ella recibía, con el fin de mantener un control constante sobre ella.

De manera jocosa, Andreína Álvarez preguntó quién era el ex al que se refería Kerly. Sin embargo, la animadora aclaró que el tema en cuestión era el drama en la vida de Andreína y no su ex, quien es conocido por ser muy viral y virtual. También mencionó que en su vida ya hay suficiente drama conocido por todos.

Saque sus conclusiones de quíen podrá ser el hombre que la tenía monitoreada, tras decir que es «viral y virtual»

