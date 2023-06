Pacientes del Humnt sufren por suministro de alimentos

Pacientes y familiares que deben pernoctar en el Hospital Universitario de Maturín, Dr. Manuel Núñez Tovar, mientras se recuperan de sus dolencias y enfermedades, advierten que sufren por el suministro de alimentos, debido a que consideran que los mismo no son cónsonos para ellos.

Por esta razón, alegan que deben hacer gastos extras para poder subsistir, lo cual supone que muchas veces tengan que hacer «vacas familiares» para adquirir la comida, así como también las medicinas, debido a que en muchos casos, el hospital no cuenta con el tratamiento adecuado.

Sin tratamiento

«Cuando no tengo, como me sucede hoy, no puedo ponerme el tratamiento y vuelvo a hincharme, una de las cosas que se acaban más rápido son los antibióticos», dijo Herminia Suárez, quien viene del estado Sucre con una patología en su pierna izquierda.

Alega que se vino a Maturín junto a su esposo y sus padres, debido a que el hospital de Carúpano tampoco cuenta con los suministros necesarios para la atención que amerita, debido a que debió someterse a un eco doppler y de una vez la mandaron a hospitalizar. «Estamos en casa de un familiar, sin embargo hemos tenido que gastar un realero y por la comida igual, hay que comprar, porque aquí lo que dan es un poquito de sopa de frijol y no es suficiente, tampoco puedo consumirlo», aseveró.

Dietas sin cumplir

Mencionan que hay pacientes que deben mantener una dieta que no se cumple porque muchos no tienen como adquirirla y el Humnt no la suministra.

De igual manera, otra de las pacientes, que se encontraba con problemas pulmonares, también, del estado Sucre, manifestó que cuenta con una hermana que le lleva almuerzo, debido a que lo que dan en el Humnt no puede consumirlo. «En la mañana traen un bollito con chicha, al mediodía lo que han traído es sopa de frijol, mi hermana me trajo sopa, pero como no hay donde guardarla se puso ácida, tenemos que comprar porque si a mí me traen, mi hija no se puede quedar sin comer y lo que dan aquí tampoco porque tengo gases y el frijol me pone peor», subrayó.

Entre tanto, al frente del nosocomio venden arroz con frijol, sopas, arroz con pollo guisado que van desde 50 a 65 bolívares dependiendo si es seco o sopa, que son los platos más económicos.

Pacientes alegan que deben cumplir una dieta de acuerdo a la patología que presentan

