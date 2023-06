¡Insólito! Taxista brasileño recibe por error más de 27 millones de dólares y los devuelve

En cuanto se percató de la diferencia en su saldo, no se lo pensó dos veces y se puso en contacto con el banco para devolver el dinero.

Convertirse en millonario de la noche a la mañana, algo que puede parecer un sueño para cualquiera, fue lo que le sucedió a Antonio Pereira do Nascimento, un taxista brasileño que quedó sorprendido cuando vio que le habían ingresado casi 132 millones de reales (27 millones de dólares) en la cuenta virtual de su banco.

Pereira do Nascimento, que vive en la ciudad de Palmas, informó a la televisión local que cuando recibió repentinamente 131.870.227 reales (27.023.704 dólares) en su cuenta se asustó, pero estaba seguro de que era fruto de algún error. En cuanto se percató de la diferencia en su saldo, no se lo pensó dos veces y se puso en contacto con el banco para devolver el dinero.

Dólares. | Foto: Web

Taxista honesto

«Nunca he visto un dinero así en mi vida y nunca podré conseguirlo en mi vida, solo si gano la [lotería] Mega-Sena, y yo no juego. Así que es difícil», dijo el hombre, que no tiene ingresos fijos y trabaja como conductor turístico.

Al final, el dinero fue devuelto y el saldo de la cuenta del taxista volvió a 227 reales (46,52 dólares), resultado de un arduo trabajo. «No pensé ni por un segundo en hacer el mal, soy una persona muy honesta, solo quiero lo que es mío», indicó.

Con información de RTViral

