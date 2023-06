La gasolina sigue siendo el dolor de cabeza para conductores en Maturín

Las colas de vehículos por parte de conductores que buscan surtir gasolina, no se acaban, por el contrario, cada vez se agudizan cada vez más y es que lejos de encontrar una solución, los choferes aseguran que en Venezuela hace falta un mejor mecanismo de control para la distribución de combustible.

«Dicen que van a buscar solución, otros dicen que todo está normal, pero que digan ¿dónde? porque lo normal sería que uno llegara a la estación y surtiera sin tener que hacer colas kilométricas, sin tener que trasnocharse y esperar un marcaje, no se habla la realidad, existen constantes fallas en las plantas de llenado, ni en Caracas ha habido gasolina, ha habido explosiones constantes en Amuay, no se sabe qué pasa en Anzoátegui, entonces ¿Cómo dicen que todo está normal?», cuestiona Alexander Ramírez, quien aseveró que este fin de semana ha ido dos días seguidos a hacer cola y no ha podido surtir.

Colas por gasolina

Este lunes nuevamente se observaron largas colas de vehículos, tanto en las estaciones subsidiadas como en las dolarizadas.

Entre éstas últimas se contabilizan El Lechón, Akka, Danelys y Super Alex, Bolívar, Filipetti, la cual según se conoció, tienen una deuda con la empresa estatal, razón por la que no recibe combustible desde hace más de dos meses. Así también se encuentra la Vespa, Digecom, La Cueva, Escorpion y Juncal, que laboran por turnos.

Autobuseros también hacen largas colas

Abiertas

«En la Juncal venden cuando les da la gana y cuando llega la gasolina venden solo un rato y no se entiende como la estación de servicio dolarizada no tiene para poder vender gasolina en todo momento si éstas rinden más dividendos a la nación puesto que no son subsidiadas y por ende deberían estar abiertas desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, pero presentan largas colas. Hay estaciones de servicio donde se encuentran funcionarios tramposos que quieren que el usuario solo pague 20 litros pero surta 15 y el resto les queda a ellos, imagine 250 vehículos que les dejen 5 litros cada uno, debe evaluarse», dijo Alexander Márquez.

Así mismo indicó que en cuanto a las subsidiadas existe dos modalidades, una para el transporte como la Esmeralda y el Parque, en la avenida Raúl Leoni, mientras que la primera tienen gas, gasoil y gasolina.

En El Parador se surten los trabajadores de entes gubernamentales, además están la estación de servicio San Vicente, donde diariamente surten 250 vehículos, siempre y cuando hay gasolina, igual pasa en la estación de gasolina Orinoco II y se hace cola en dos sentidos, una para esperar el marcaje y la otra hacia la gasolinera, para surtir; hacia El Corozo denuncian presuntos bachaqueros de combustible.

Desorden

Otras colas se observan diariamente en la estación de servicio Guerra, una de las que mencionan los conductores que se encuentra más desordenada. En La Alcabala marcaban entre 300 y 350 vehículos diarios, pero con las nuevas modalidades implementadas marcan para siete días, generalmente los días sábado, en una especie de megajornada a partir de las 5:30 am para mil 700 personas y el día domingo 200 vehículos, igual están haciendo en La Libertador, Nueva Avenida, Guarapiche II y la González.

«Gracias a la gestión de la estación de gasolina la Alcabala, donde la atención y marcaje de 250 vehículos, se atienden en cuatro fases, de 7 a nueve, 75 vehículos; de 9 a 11, otros 75 vehículos hasta llegar a la última fase para atender a los últimos 75 vehículos desde 12 a una de la tarde», subrayó Alexis Campos.

Problema de gasolina continúa

«El problema del combustible no ha acabado, acá en el estado Monagas no hay normalidad, el problema se va a terminar con un surtido efectivo y diario en todas las estaciones de servicio, para que la gente se relaje porque hay gasolina y no salga a surtir sino cuando lo necesite, porque las estaciones de gasolina estarían abiertas todo el día», expresó Campos.

En Maturín las fallas para surtir gasolina se agudizan cada día

Lea También:

Cáritas realizó arepazo en la parroquia Las Cocuizas