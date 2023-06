Sede de Caipa se quedó pequeña para matrícula de atenciones

Nellys Galán, coordinadora de la modalidad de educación especial en Monagas, destacó que actualmente el Centro de Atención Integral para Personas con Autismo, Juana La Avanzadora, (Caipa), cuenta con una matricula de 404 estudiantes con autismo I (o retardo leve), II y III y protocolo de formación permanente para padres y representantes y se han diagnosticado alrededor de 700 casos, razón por la cual, la actual sede se quedó pequeña.

Por su parte, la directora encargada del Centro, Marlis Aguache, refirió que los docentes atienden las diferentes conductas de los escolares, bien sea de atención de parte de familiares, por cuanto ameritan de ayuda para ir al baño, o si tiene condiciones asociadas, como las deficiencias auditivas u otras.

Necesidades

En cuanto a la infraestructura del plantel, Aguache mencionó, que las mismas se han quedado pequeñas, debido a que cuentan con ocho aulas, divididas en varias áreas para atender a la población que va en aumento, por lo que ameritan un espacio muy amplio, debido a que más de 700 niños se encuentran diagnosticados con autismo en la entidad, asimismo la cantidad de docentes es mínima para la cantidad de escolares a atender.

Asimismo refirió que, las instalaciones necesitan arreglos menores en los baños, filtraciones en el machihembrado el cual debe ser atendido antes de que comiencen las lluvias, cuentan con el Programa Mundial de Alimentación de Unicef, con lo que los padres ahorran en cuanto al gasto de alimentación.

Alertas

Aguache indicó, que una vez que el niño ha sido diagnosticado por el neurólogo, psiquiatra o psicólogo, con su respectivo informe médico, pueden acudir al centro de atención para iniciar el proceso de adaptación, y añadió que la atención se imparte a partir de los tres años de edad.

Acotó que los padres pueden detectar ciertos rasgos en los infantes que son ciertas alertas, que son observables a partir de los 18 meses, como el hecho de que el niño se aisle del grupo, no establece contacto visual, no mira a la cara, no presta atención, rechaza el contacto físico, es intolerante a los ruidos hipo o hipersensibilidad, cambios bruscos a nivel emocional, caminar en puntillas, gira al rededor estereotipias, balanceos, conductas inusuales, por lo que se debe poner mucha atención a las conductas.

Equipo multidisciplinario

Mencionó que cuentan con 48 docentes, un psicólogo, un trabajador social, un fisioterapeuta y un terapista de lenguaje, quienes conforman un equipo multidisciplinario, integral, especializada e individualizada, que atienden los diferentes niveles del espectro autista, siendo el nivel uno, que son aquellos que se encuentran dentro de las aulas regulares, debido a que su nivel intelectual no se ve comprometido a pesar de su autismo, sino que su carencia se encuentra en la parte social y de lenguaje, pero pueden cumplir con su jornada y exigencias curriculares de acuerdo al grado en escuelas regulares.

El autismo nivel dos, son aquellos que cognitivamente presentan un compromiso y por tanto, no se benefician del sistema regular y acuden de lunes a jueves al Centro de Atención, mientras que los de nivel tres, tienen condición asociada que les impide ser atendidos en Caipa, sin embargo, son asistidos a través de un programa ambulatorio.

Programas de formación

Asimismo, la institución mantiene un programa de formación para padres acerca de protocolo Caipa, el cual trata de la atención a la población con autismo, iniciando en el hogar, área social y en las aulas de clases, además de brindar formación a los docentes de aulas regulares que forman o no parte del centro de atención para que dentro de sus espacios puedan hacer las adaptaciones correspondientes al diseño curricular y brindar atención educativa a la población.

