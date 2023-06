Carlos Prosperi: Se debe apostar por lo hecho en Venezuela y no por las importaciones

Carlos Prosperi, precandidato a las primarias presidenciales de AD, estuvo de visita en Maturín como parte de su gira a varios estados del país, donde señaló que no se debe seguir con la política de puerto que tanto daño hace a la sociedad y apostar por lo hecho en Venezuela.

Prosperi quien fue el invitado a La Verdad Radio TV, que se transmite a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, con Estrella Velandia, señaló que con la política de puerto, los costos se siguen elevando, siendo su propuesta para el 2025 que no se otorgue ni una sola licencia de importación hasta que los productores coloquen su cosecha en el mercado y luego se evalúe el déficit que existe para evitar un desabastecimiento.

Por otro lado, el precandidato Prosperi, expresó que durante su gira ha recogido la preocupación de las personas por el poder adquisitivo y más aun después de no existir un anuncio de aumento salarial, sino la entrega de un bono y un aumento de cesta tickets, que no son 40$, sino de apenas mil bolívares, que se pueden volver sal y agua mientras aumente la tasa del BCV.

Explicó que siempre se ha planteado que se debe estabilizar la economía del país, y es por eso que ha presentado un programa de gobierno en las diferentes áreas, porque se necesita de profesionales adecuados en cada materia para poder dar una respuesta a cada problema, esto es lo que marca la diferencia de la gestión de gobierno vigente, que se hace saberlo todo sin usar un plan adecuado según la necesidad planteada del pueblo.

Plan para la prosperidad

Prosperi señaló en su «Plan para la prosperidad» que no sólo se debe recuperar la economía, sino también el sistema eléctrico nacional, porque cuando este no funciona adecuadamente dejan de trabajar las empresas, no habría internet, todo se paraliza y se vuelve un caos.

«Hemos estado trabajando con la Asociación venezolana de ingeniera eléctrica (AVIEM) quienes han planteado que se necesitan 18 mil megavatios para tener una carga apropiada y hoy se producen solo 10 mil, y de las 16 turbinas, sólo funcionan 4», dijo.

Detalló que durante el gobierno de Hugo Chávez se creó la termoeléctrica Tocoma, la cual no se puso en funcionamiento porque el tamaño de las turbinas no era el indicado, afirmando que es necesario activarla, porque ésta estaba dirigida para ofrecer servicio a las empresas de Guayana y así el Guri sólo sería usado para el resto del país.

Resaltó que mantienen una ideología diferente, en la que se deben hacer bien las cosas para que los que vengan detrás también lo hagan.

Gobierno de amplitud

Añadió Prosperi que «no se quiere gobernar para un sólo sector, sino para todo el país. Se quiere cambiar el chip de las confrontaciones y de la persecución, presos políticos y por pensar diferente ser acorralados, se debe garantizar la paz para todos y por igual».

Por otra parte, enfatizó que «se ha venido manifestando que existe un compromiso de llevar programas sociales dirigidos al pueblo y no del gobierno, porque esta gestión se ha basado en que las personas deben inscribirse en un portal para obtener un beneficio. El único carnet válido tiene que ser la cédula de identidad», acotó.

Prosperi recordó que desde hace rato se dejó de escuchar la misión Barrio Adentro, habiendo una gran necesidad de espacios de salud, por lo cual se quiere devolver los ambulatorios a los sectores e impulsar la ciencia y tecnología.

«Hay unidades de diálisis paralizadas con largas colas, equipos de tomografía y rayos X sin funcionar, tenemos el compromiso de hacerlo diferente, no se dice que no se cometieron errores, pero sí que se debe avanzar por un mejor país», puntualizó.

Respaldarán a quien gane en las primarias

Prosperi resaltó que como miembro de la organización del partido, nunca se había presentado una candidatura propia, pero sí apoyado a muchos candidatos, por eso cuando se habla de unidad no se dice sino que se aplica.

«Si no resulto elegido, seré el primer soldado en apoyar al seleccionado, porque se trata de la tarjeta tricolor que es Venezuela, somos parte de lograr la unificación», dijo.

Agregó que se ha sumado mucha gente a esta cruzada, siendo parte de la reflexión enterrar la diatriba y garantizar la paz y el orgullo de ser venezolano.

«Fui hasta Río Bravo a ver cómo es estar en ese lado de los migrantes y es terrible, pido que no sigan humillando a nuestro pueblo, estoy seguro que el próximo año las puertas estarán nuevamente abiertas para que regresen», planteó.

Activación de la industria petrolera

Prosperi marcó lo importante que los estados petroleros sean puestos en marcha, se deben hacer los correctivos y seguir impulsando las empresas mixtas para elevar la producción nacional, en los gobiernos de la democracia e inicios del gobierno de Hugo Chávez, Venezuela llegó a producir 3 millones 300 mil barriles diarios, y entre los años 1.999 hasta el 2004 donde existió esa bonanza petrolera, el barril petrolero estuvo alrededor de los 100 dólares, y allí no se pensó que se podía agotar o bajar y reinvertir esa inversión, hoy se cotizan de 600 a 700 barriles que no alcanzan para producir sus derivados como producir gasolina el diésel, que afecta directamente las unidades de producción que no pueden ponerse en marcha.

«Si no se logran algunos subsidios, el pueblo es el que termina afectado porque deben pagar algo en esa estructura de costos, se tiene el compromiso de poner adelante la industria petrolera, ver cómo se desperdicia el gas y ver colas donde las personas marcan las bombonas, es terrible», puntualizó.

«Se sabe que en la cuarta república, se cometieron errores que permitieron la llegada de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, pero antes, las bombonas llegaban a las casas, se llevaban las vacías, no se marcaban, ni pasaban semanas en espera», afirmó.

Precisó que el tema del diésel es más complejo y más aun cuando ha iniciando el ciclo de lluvias para la siembra, a su juicio, ya a esta fecha el estado ha debido plantear unos programas agrícolas para garantizar la siembra de maíz, de sorgo, soya, y eso no ha pasado.

Carlos Prosperi precandidato a las primarias presidenciales.

Lea también:

Dr. Víctor Dávila: Curso de especialización de emergencias médicas será este 19 y 20 de mayo