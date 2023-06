Concejales de la Unidad fijaron posición respecto a denuncias contra diputado Luis Machado

Aseguran que no se comete delito al decirle a la población que salga a ejercer su derecho al voto

Concejales de la Cámara Municipal de Maturín, fijaron posición ante lo que consideran amenazas, amedrentamientos contra el diputado del Consejo Legislativo Socialista de Monagas (Clsem), Luis Machado, dirigente de Voluntad Popular, considerando que se trata de una acción que busca enlodar la acción que ha venido realizando el legislador en la entidad monaguense, debido a las denuncias realizadas por las deficiencias que existen en la diversas comunidades.

«Los concejales de la unidad, del municipio Maturín, nos dirigimos a los monaguenses para fijar posición ante la arremetida amenazante de voceros regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en contra del diputado Luis Machado», alegan los ediles.

Acompañan al pueblo

Continúan diciendo «rechazamos la persecución por pensar distinto. Luchar por un cambio democrático y electoral no es un delito, menos aún incitación al odio, seguiremos al lado del pueblo que nos eligió para acompañarlos en sus necesidades», expresó el edil Hildemar Delgado.

Dicen la verdad

Alegan además, que las denuncias que se realizan continuamente la viven a diario los pobladores y aunque no se divulguen, la gente hace las críticas a la inasistencia. «Decirle a los Monaguenses que voten por un candidato en las elecciones primarias es un ejercicio de ciudadanía y de paz democrática. Decirle a los venezolanos que hay hambre, que fallan los servicios públicos, que hay colas para la gasolina y que el dinero no alcanza, no es incitar al odio, eso es decir la verdad», dijo la concejal Silvia Allen.

«Los Legisladores de la Unidad electos, somos las voz de los ciudadanos y seguiremos impulsando el cambio», precisó.

