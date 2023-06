Aprende a evitar el «frizz» por la llegada de la lluvia

Se podría decir que el cabello es el primero que se entera que la temporada de lluvia ha comenzado, por los tremendos cambios que experimenta ante la arremetida de los cambios en el clima.

El más notorio es el llamado «frizz» , que se produce porque al cabello le falta hidratación y humectación, entonces al entrar en contacto con la humedad del ambiente , se vuelve crespo, esponjado, casi imposible de manejar.

El cabello femenino sufre con la lluvia, pero se puede combatir

Gracias a Dios, vivimos en una época donde hemos aprendido de las practicas de nuestras abuelas y las hemos mezclado sabiamente con los adelantos científicos para el manejo del cabello y preservar la salud capilar, por lo que se han desarrollado una serie de consejos muy sencillos y prácticos para que el cabello deje de sufrir los embates del mal tiempo o los cambios inesperados en el clima de tu ciudad.

Frizz será derrotado

Una observación que han hecho los estilitas y especialistas es que aunque no lo creas, cepillar tu pelo muy seguido aumenta la estática. Trata de hacerlo por la mañana, pero si llueve, utiliza solamente tus dedos y verás cómo tu pelo se acomoda a la perfección y te dará un aire sexy al natural.

Un consejo práctico es llevar siempre en la cartera o bolso un poco de aceite de coco y aplica un poco e tus manos y luego pásalas por tu pelo si lo sientes esponjado. El efecto hidratante del coco, evitará que luzcas una melena un tanto alocada.

Cabello preparado

Aunque no lo creas, dejar descansar tu pelo del champú y los productos de belleza ayudará a que se asiente y no lo tengas electrizado. Considera en tu rutina d belleza, lavarlo con agua tibia y no caliente.

Se han desarrollado varios productos para preservar la salud capilar

Fíjate en esto, si lavaste y secaste tu pelo durante la noche, trata de envolverlo en un pañuelo de seda, esto lo mantendrá un poco más preparado para el clima húmedo de estos días.

Seca muy bien tu pelo antes de salir de casa y aplica un poco de spray. Evita plancharlo si todavía está mojado, porque aunque salgas impecable de casa, el peinado no te durará mucho tiempo.

