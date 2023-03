En Caicara más de 360 familias atendidas en jornada «Juntos por cada latido»

Este sábado 4 de marzo se llevó a cabo en la parroquia Caicara del municipio Cedeño una jornada de atención integral que atendió a 365 familias de la comunidad de Las Delicias, como parte del programa «Juntos por cada latido» impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Así lo dio a conocer la viceministra de Hospitales, Taimara Rodríguez, quien explicó que el abordaje tiene como fin brindar asistencia médica en las zonas más vulnerables, con apoyo de las autoridades gubernamentales, personal sanitario y el Poder Popular.

«Por orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, nos encontramos realizando esta jornada de asistencia integral. Debemos trabajar en llevar atención hacia los lugares más recónditos y vulnerables, siempre con amor y humildad», afirmó.

El alcalde Daniel Monteverde, la primera dama del municipio, Mary Salazar de Monteverde, y la Autoridad Única de Salud del estado Monagas, Yérika Alzolay, encabezaron el casa a casa realizado en el mencionado sector caicareño.

Durante la actividad, los residentes fueron favorecidos con la entrega de medicamentos, tales como analgésicos, antihipertensivos, antiinflamatorios, entre otros; así como suplementos nutricionales proporcionados por el Instituto Nacional de Nutrición (INN) y la desparasitación para los pequeños.

También realizaron un plan de inmunización gracias al cual colocaron las dosis correspondientes de Pentavalente, Toxoide, Covid, Trivalente y Polio e hicieron la evaluación para certificar a las personas con discapacidad.

El Movimiento Somos Venezuela, Misiones y Grandes Misiones, Misión Barrio Adentro, Área de Salud Integral (ASIC) y otras instituciones respaldaron el despliegue.

En Caicara habla el pueblo

Los habitantes de Las Delicias manifestaron su agradecimiento al gobernador Ernesto Luna, al alcalde Monteverde y al personal de salud ya que es una comunidad que no había sido tomada en cuenta durante años.

«Espero que siempre hagan estas jornadas para que nos ayuden, porque nosotros no tenemos los recursos para ir a una farmacia o a una clínica», indicó Luzmary Mejías.

De igual manera, Juan José Arzolay dijo que es primera vez que ve una actividad de este tipo, donde atienden a niños y adultos.

«Es primera vez en 65 años que veo esto en mi comunidad. Desparasitaron a mis nietos y me entregaron unas medicinas que me hacían falta. Me parece muy bien que estén ayudando al pueblo. Gracias al Gobernador y al Alcalde».

El alcalde del municipio Cedeño, Daniel Monteverde, junto al personal de salud de Caicara, inicia el programa «Juntos por cada latido» en la entidad.

Los niños de Caicara son vacunados y desparasitados por el personal sanitario.

