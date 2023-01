Maturineses obligados a caminar ante escasez de combustible

Ante la cada vez más agudo problema de distribución de combustible, el transporte público ha comenzado a sentir los embates de dicha situación, debido a que los conductores deben amanecer en muchas ocasiones en las estaciones de servicio para poder surtir, por lo que los maturineses manifestaron su preocupación por tener que andar a pie hasta sus sitios de labores o para hacer sus diligencias.

Algunos encuestados subrayan que deben irse cada vez más temprano en horas de la noche, por lo que ya después de las seis de la tarde es un proceso tomar una unidad colectiva, de igual manera está ocurriendo en horas de la mañana, por lo que muchos usuarios optan por toar entre varios un taxi o sencillamente, andar a pie.

A caminar

Alexander González, destacó, «ya me había desacostumbrado de caminar, porque en la pandemia me tocó ir y venirme del trabajo a pie hasta mi casa, caminaba más que un loco», dijo en forma jocosa al recordar dicha situación.

Asimismo, Estefany Ramírez mencionó «ojalá que no tenga que volver a andar a pie, porque aunque uno se ahorra el pasaje, eso es demás de incómodo, imagínate, me quedaría en la casa, ahora que estamos agarrando un respiro, ¿otra vez tener que andar a pie?».

En horas pico, la situación es mucho más preocupante para los usuarios

Sin transporte público en las mañanas

Por su parte, Nelly Guerra acotó que los autobuseros prácticamente no están trabajando en las mañanas porque amanecen en las colas de gasolina. «Eso hay que entenderlo porque ellos también son seres humanos y nosotros pagamos las consecuencias porque tenemos que esperar horas en las paradas, llegar tarde al trabo y venir tarde a la casa, eso cansa, a veces me ha tocado irme caminando hasta mi trabajo», aseguró.

Luis Moreno, quien se desempeña como taxista, señaló que le ha tocado pasar hasta tres días en cola para poder abastecerse de combustible. «Cada vez está peor la situación. Ayer se llevaron a una de las dueñas de una estación de gasolina detenida, pero es que en muchas se dan casos de chanchullos, hacen hasta tres colas, dan hasta 250 números y de repente salen a decir que no hay gasolina, entonces se queda uno trasnochado y sin trabajar prácticamente. Yo no trabajo en las mañanas cuando me toca hacer cola».

Transportistas pasan hasta tres días en cola para surtir su tanque

