Patricia Poleo: Sé que no volveré a Venezuela

El periodista Luis Olavarrieta entrevistó este domingo a su colega Patricia Poleo, quien desde el año 2005 esta exiliada en Estados Unidos, luego que se le inculpara del crimen contra el fiscal Danilo Anderson.

Poleo con un acento bastante marcado, por sus opiniones e investigaciones en el programa «Agarrate» de su canal en YouTube Factores de Poder, aseguró que no volverá a Venezuela, pues no le ve el final a la situación política venezolana.

«Yo creo que nunca volveré a Venezuela, ni siquiera quiero me entierren allá. No quiero que mi hija vaya a a Venezuela, no quiero que este en el peligro. Yo no creo que vuelva porque cuánto más va a durar esta situación, ¿20 años?», cuestionó Poleo.

Patricia Poleo, periodista venezolana

La venezolana desde Miami, se ha mantenido vigente en redes sociales, pues mencionó que su papel ha sido cumplir el oficio fuera de su país, porque desde adentro no podía haberlo hecho. También dijo que el venezolano ha cambiado mucho, antes el hombre era muy caballeroso, por esa razón, no solo cambió el país, sino la gente, por cuanto ya no es la misma Venezuela.

«El venezolano no ha terminado de entender lo que esta pasando y el ciudadano debe entender que es lo que esta pasando», agregó.

Aquí puedes ver la entrevista completa de Patricia Poleo

