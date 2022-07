Benjamín Rausseo: Nunca separaron al candidato presidencial de Er Conde del Guácharo

Este domingo 24 de julio, el periodista Luis Olavarrieta compartió en su canal de YouTube, la entrevista con el empresario y comediante Benjamín Rausseo quien habló de la situación actual del país y su forma en como el venezolano busca la autocomposición.

«Conozco sus sueños anhelos y esperanza, siempre he dicho que Venezuela es mi madre y por ende, los venezolanos mis hermanos. El venezolano esta pasando en este momento una autocomposición social, porque siente que las autoridades no se han separado del estado, sino tienen medicinas buscan la forma de conseguirla y si no tienen agua, se reúnen para hacer un pozo», argumentó.

En una emotiva y amable conversación del comediante que ha hecho reír a los venezolanos y al público latinoamericano, por más de 35 años de carrera, con su icónico personaje de «Er conde del Guácharo» dijo lo difícil que fue contar chistes.

«Caí en novatadas, porque así es el comienzo, ahorita no echaría un chiste que no me gustara». mencionó.

«Busco saber que chistes funcionan y que no funcionan. Otra técnica que tengo es comenzar de la raíz y se hacia la copa del árbol, entonces así tienen una técnica que nuca me ha fallado». Dijo Rausseo.

El humor político

«Quedamos pocos humoristas. Ese humor político desapareció, yo nunca me caracterice por ese humor, pero hubo un momento en que el político formó parte de esta generación de cristal que no aguantaba en chalequeo», dijo.

«La Rochela se caracterizó por hacer este tipo de humor pero siempre se corre el riesgo de hacerlo o no,» Agregó.

Rausseo fue candidato presidencial en el año 2006 sintiendo una gran decepción por aquellos que lo llamaron para que fuese la figura alternativa al otrora presidente Hugo Chávez, y al poco tiempo le dijeron que ya no sería el candidato.

«La gente creía que el candidato presidencial, era Er conde del Guácharo y no el empresario, nunca separaron a los personajes. La gente no escuchaba a Benjamín Rausseo, muchos no leyeron mi plan de gobierno», Mencionó.

Mira aquí el la entrevista completa de Benjamín Rausseo

