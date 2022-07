Horóscopo del 14 de julio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 14 de julio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Para este jueves 14 de julio de 2022, la pitonisa Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los signos zodiacales que conforman el horóscopo, donde habrán muchos cambios en lo que respecta al amor, dinero, salud y trabajo.

Mhoni Vidente: signo a signo

ARIES

Muchas personas a tu alrededor te han comentado que tu relación amorosa está en la cuerda floja y te muestras preocupado, pero recuerda que tu siempre señalaste que la conexión que tienen es muy grande por lo que aún se pueden solucionar los problemas y fortalecerse. Por otra parte, Mhoni Viden señala que Para atraer la salud, y nunca perderla, los astros recomiendan las velas blancas, las hojas secas en un saquito, las monedas de plata y plantas vivas.

TAURO

Es importante que sepas que el amor se aprende con el tiempo y las experiencias por lo que no existe una fórmula exacta para atraerlo y que salgan las cosas color rosa, por lo que no debes ser duro contigo mismo si las cosas salen mal, necesitas aprender de todo el pasado. Esperan que des algo que, sencillamente, ni tú ni nadie está en posición de dar. Donde no hay compasión ni empatía, no puede haber buenos términos.

GÉMINIS

No debes comenzar a desconfiar de tu pareja, muy pronto sabrás el motivo de sus cambios de horario y algunas llamadas recurrentes, motivos por el cual tu pensabas que te estaba engañando pero no se trata de eso. Monhi Vidente aconseja que hagas un plan de ahorro que no amenace tu subsistencia actual ni te limite demasiado, pero considera esta advertencia. Ten cuidado con el viento o con el calor. Ten precaución, en suma, con el clima.

CÁNCER

Entre tu pareja y tú no deben intervenir terceras personas que les puedan provocar envidia, recuerda que es una conexión de dos y que nadie puede deshacer ese lazo. Por otro lado, Mhoni Vidente aconseja que las ilusiones son buenas hasta cierto punto, pues como los espejismos en el desierto, nos animan a seguir, a dar lo mejor y a resistir. Pero, por desgracia una vez que los alcanzamos, esos sueños se muestran como eso: solo ilusiones.

LEO

Debes ser muy claro en lo que quieres o buscas en el amor, ya que a pesar de que tu pareja te ama con todo su ser no sabe que hacer para satisfacer tus necesidades, eso ha provocado que viva en una confusión y al mismo tiempo desesperación. Es un buen día para desatar el entusiasmo. Hay que perderse entre la gente y entre el trajín de las cosas. Esa es la manera de reconectar con el mundo.

VIRGO

Es un buen momento para dar un paso atrás a esa decisión que habías tomado conforme a un proyecto laboral, ya que no es un buen momento para la inversión, recuerda que es de sabios equivocarse, por lo que a futuro vendrán cosas mejores. No confíes en aquellos que lo tienen todo muy claro. Suele tratarse de persona que no han comprendido del todo las situaciones, y no han evaluado las ventajas y desventajas de sus métodos.

LIBRA

Recuerda que en una relación también debe haber espacio para las metas de ambas personas, por lo que es un buen momento para que puedas plantear esas metas que tienes suspendidas y las comiences a retomar. El esfuerzo es siempre la respuesta. Debes dejar de lado las preocupaciones que te inmovilizan y te hacen perder pie. Solo si te esmeras, solo si usas tu creatividad, las cosas van a volver a moverse con la velocidad que deseas.

ESCORPIO

Te preocupas mucho por el tiempo y no por las vivencias que tienes en el presente con tu pareja, por lo que no estás disfrutando al máximo de esta conexión por estar divagando. Necesitas relajarte un poco y comenzar a disfrutar del amor. Mhoni Vidente afirma que este es un buen día para que te mires al espejo y te reconozcas en toda tu plenitud. Has hecho lo correcto y lo necesario, y no puedes reprocharte nada. El tiempo va a rendir sus frutos.

SAGITARIO

Te gusta vivir en un mundo de misterio, esto para provocar mayor atención a tu alrededor sin embargo, si tienes pareja, este comportamiento se puede voltear hacia un punto que no quieres, ya que ella estaría pensando en una posible infidelidad. Tienes que cuidar muy bien en donde pisas el día de hoy, así como tu postura y el peso que cargas. Debes cuidar en extremo tu esqueleto y músculos.

CAPRICORNIO

Para que puedas avanzar de mejor manera, es importante que sueltes el pasado y sólo te quedes con los aprendizajes ya que si siguen pensando en eso que no funcionó nunca lograrás salir de ese círculo vicioso que te tiene atado. En tanto, Mhoni Vidente aconseja que no es buena idea seguir apegado a creencias que te eximen de tu propio cuidado. No dejes que la idea de que otra persona o un poder fuera de este mundo va a ser por ti todo lo que no haces tú mismo.

ACUARIO

El estar en una relación significa que ambas partes suman a su crecimiento personal y no restan, por lo que el estar compitiendo para ver quien es mejor sólo desgastará la relación y perjudicará a ambas partes, por lo que es un buen momento para que cambien de chip. Hay que seguir los consejos que se te van a ofrecer el día de hoy. Debes reconocer la autoridad de quien los brinda, y ponerlos en práctica de inmediato.

PISCIS

El amor también se trata de libertad por lo que deberás dejar elegir a tu pareja el rumbo que quiere tomar y tu no debes interferir ya que a fin de cuentas es su vida y no la tuya, más sin en cambio debes a apoyarla en todo lo que necesite. Mhoni Vidente afirma que Hay que sacudir a cuerpo hasta el punto de que recuerde que está vivo. El primer paso para recuperar tu energía y tu entusiasmo por vivir es recuperar tus espacios fuera de tu casa.

