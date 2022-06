¡Genial! Disney vuelve a utilizar la imagen de Johnny Depp como Capitán Jack Sparrow

Al parecer la suerte le vuelve a sonreír a Johnny Depp, pues tras darse a conocer la resolución del juicio por difamación con su exesposa Amber Heard, Disney volvió a utilizar la imagen del Capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe en unos de sus espectáculos en Disneyland durante el pasado fin de semana.

Su rostro se proyecto en el mítico castillo del parque temático Magic Kingdom en Disneyland París, a través de un «show» de luces y fuegos artificiales durante el que también pudieron escucharse algunas de las frases más populares de su personaje.

Disney posee los derechos de esta exitosa saga

Cabe recordar que la compañia posee los derechos de la saga «Piratas del Caribe«, una de las más populares y la más exitosa en la trayectoria cinematográfica del actor. A pesar de los beneficios obtenidos a través de ella, Disney decidió desvincularse públicamente de Johnny Depp en 2018, cuatro días después de que Heard le acusara de abusos físicos y psicológicos durante su matrimonio.

Asimismo Sean Bailey, jefe de producción de la empresa del ratoncito, afirmó que Depp ya no formaba parte de los planes futuros de la franquicia. Sin embargo no atribuyó la decisión a las acusaciones en su contra.

Entre los actos llevados a cabo por Disney que el actor denuncia, destaca el beneficio que se sacó de su personaje a pesar de lo ocurrido: «No sacaron a mi personaje de las atracciones. No dejaron de vender muñecos. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que pudieran encontrar». Muchos fans reclaman a Disney que rectifique y pida disculpas tras el conocimiento del veredicto dictado por el tribunal de Virginia, que falló en favor del actor.

Johnny Depp, reaparece como el Capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe.

